Метеослужба Дели выпустила «оранжевое предупреждение» о ливнях

«В Дели, вероятно, в течение дня будут идти умеренные или сильные дожди, а в воскресенье и понедельник ожидается еще более сильный ливень», — говорится в сообщении IMD. Ведомство прогнозирует дожди от умеренных до сильных в ближайшие семь дней.
Муссон пришел в столицу Индии 28 июня, обрушившись на город трехчасовым ливнем, который привел к обрушению крыши Терминала-1 делийского аэропорта имени Индиры Ганди, погиб один человек. Многие районы мегаполиса были затоплены, затруднено движение транспорта.
Центральная метеостанция индийской столицы Сафдарджанг информировала, что в целом за сутки с 08:30 27 июня до 08:30 28 июня выпало 228,1 мм осадков. Это рекордный показатель за 88 лет, после того как 28 июня 1936 года здесь было зафиксировано 235,5 мм осадков.
IMD использует четыре цветовых кода для предупреждений о погоде: зеленый (на улице безопасно), желтый (потенциальная опасность, будьте в курсе), оранжевый (опасно, будьте готовы) и красный (без необходимости не стоит покидать дом, при выходе на улицу примите меры предосторожности).