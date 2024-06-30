Агроном рассказала, как правильно размножать землянику
Назван способ размножения мелкоплодной земляники.
Назван способ размножения мелкоплодной земляники.
В середине лета дачники активно начнут размножать землянику. К тому времени закончится сбор обычной крупноплодной ягоды. Чтобы на столе были разнообразные виды этого лакомства, нужно выбирать ремонтантные сорта. Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, как правильно это сделать.
По словам агронома, чтобы наслаждаться клубникой все лето, нужно обратить внимание на мелкоплодный сорт. Она также назвала лучшие сорта: Руяна альпийская, Барон Солемахер, Желтое чудо.
«Она имеет свойство плодоносить беспрерывно. Эта земляника цветет в течение всего лета. Размножается ягода семенами. Можно собрать плоды, положить на солнце, высушить и собрать с поверхности сухие, пригодные к дальнейшему посеву, семена», — объясняет агроном.
Помимо этого, эксперт рассказала о том, что мелкоплодная ягода может размножаться делением куста, внутри которого много запасающих рожков. Большие кусты можно смело делить: выкапывать и делить его на несколько кустов.
«Для меня все-таки удобнее и выгоднее плодить ягоду семенами, поскольку она легко размножается именно таким способом. У нее семена поверхностные и ярко-выраженные», — добавила агроном.
Людмила Шубина также объяснила, что сеять мелкоплодный сорт, например, Руяну альпийскую нужно в январе или начале февраля.