В восьми регионах Сибири прогнозируют опасно жаркую погоду

«Очень жаркая погода на юге Западной Сибири, 30−35 градусов. Это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская [области], Алтайский край, юг Красноярского края на 6−8 градусов [выше нормы], на севере Красноярского края до 35−36 градусов температура. Это приводит к тому, что уже с сегодняшнего числа практически весь Красноярский край идентифицируется как регион с повышенной пожарной опасностью, четвертый класс пожарной опасности», — пояснил Вильфанд.
Он отметил также, что в Иркутской области введен пятый класс пожарной опасности, максимальная температура там будет достигать 35−36 градусов, такая ситуация продлится до 3 июля.
«В Тыве до 2 июля жара, максимальная температура 35 градусов выше. Это опасно», — сказал Вильфанд.
Метеоролог также добавил, что в Якутии отмечается период похолодания, на текущий момент пожарная опасность уменьшается. Но к следующей неделе поток воздуха с юга восстанавливается, в регион придет антициклон, и температура снова вырастет до 25−30 градусов, что снова приведет к опасным погодным явлениям.