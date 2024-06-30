09:11 (мск), источник: ТАСС

В восьми регионах Сибири прогнозируют опасно жаркую погоду

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Опасно жаркая погода сохраняется в восьми регионах Сибири, Красноярский край и Иркутская область идентифицируются как регионы с повышенной пожарной опасностью. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: Аргументы и факты

«Очень жаркая погода на юге Западной Сибири, 30−35 градусов. Это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская [области], Алтайский край, юг Красноярского края на 6−8 градусов [выше нормы], на севере Красноярского края до 35−36 градусов температура. Это приводит к тому, что уже с сегодняшнего числа практически весь Красноярский край идентифицируется как регион с повышенной пожарной опасностью, четвертый класс пожарной опасности», — пояснил Вильфанд.

Он отметил также, что в Иркутской области введен пятый класс пожарной опасности, максимальная температура там будет достигать 35−36 градусов, такая ситуация продлится до 3 июля.

«В Тыве до 2 июля жара, максимальная температура 35 градусов выше. Это опасно», — сказал Вильфанд.

Метеоролог также добавил, что в Якутии отмечается период похолодания, на текущий момент пожарная опасность уменьшается. Но к следующей неделе поток воздуха с юга восстанавливается, в регион придет антициклон, и температура снова вырастет до 25−30 градусов, что снова приведет к опасным погодным явлениям.

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