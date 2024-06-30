10:54 (мск), источник: © РИА Новости

В России за сутки зафиксировали 31 температурный рекорд

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В России за минувшие сутки установлен 31 рекорд жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 74% 758 мм рт. ст. +26°
В России за сутки зафиксировали 31 температурный рекорд | Источник: © РИА Новости

«В России за сутки установлен 31 рекорд жары… Небывалая жара для 29 июня отмечалась в 9 региональных столицах нашей страны, а именно: Смоленск плюс 30.5, предыдущий — плюс 30,1 в 1999 году; Петрозаводск плюс 30,7, предыдущий — плюс 29,8 в 1940 году; Санкт-Петербург плюс 32,1, предыдущий — плюс 31,9 в 1999 году; Томск плюс 32,2, предыдущий — плюс 32,1 в 1927 году; Тверь плюс 32,3, предыдущий — плюс 32,1 в 1991 году; Новосибирск плюс 33,1, предыдущий — плюс 31,8 в 1994 году; Кемерово плюс 33,8, предыдущий — плюс 31,9 в 1992 году; Барнаул плюс 33,8, предыдущий — плюс 31,8 в 2012 году; Красноярск плюс 35,2, предыдущий — плюс 33,7 градусов в 1928 году», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что аномально жаркую погоду обеспечивают гребень азорского антициклона, юго-западные потоки которого несут раскалённый воздух из Северной Африки.

«В Центральной России аномальный зной продержится до конца будней части недели, и только к следующим выходным температурный фон вернется в свое положенное в июле климатическое русло», — отметил Тишковец.

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