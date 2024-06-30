В Калининградской области объявили наивысший уровень погодной опасности

Согласно данным прогностических карт, этот уровень, символизирующий чрезвычайно опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф, будет действовать в период с 17:30 до 20:30 мск. «Ветер 12−16 м/с, вечером шквалистые усиления 20−25 м/с», — отмечают синоптики. Кроме того, в этот же период в Калининградской области ждут ливневые дожди и местами грозу. О комплексе ожидаемых неблагоприятных погодных условий в регионе синоптики Гидрометцентра РФ также распространили «штормовое предупреждение».
Красный уровень — наивысшим в колористической шкале погодных предупреждений — встречается на прогностических картах достаточно редко. Согласно действующему порядку, он вводится если на территории может возникнуть сразу два и более гидрометеорологических явления, интенсивность каждого из которых соответствует критериям опасных.
Кроме того, наивысший уровень объявляют и в случае, когда имеется высокая вероятность возникновения явления, интенсивность которого превышает пороговые значения. По прогнозам синоптиков, в течение дня воздух в Калининграде может прогреться до плюс 32 градусов на фоне переменной облачности.
Если же говорить о погодных явлениях в разрезе всего северо-западного региона страны, то помимо Калининградской области ливни с грозами, градом и ветром ожидаются в воскресенье также в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, а в понедельник — в республике Карелия.