Есть сотка лишняя? У кого будут отбирать дачи
Дачников пытаются стимулировать заняться землей.
Дачников пытаются стимулировать заняться землей.
Дачниками, не обихаживающими принадлежащие им участки в ближайшее время придется крепко призадуматься: а так уж ли им нужна эта дача?
Просто Росреестр озаботился постоянно растущим количеством заброшенных земель и разработал законопроект, согласно которому собственник дачного участка либо в течение трех лет создает на нем то, что положено, либо этот участок у него будет изъят.
Законопроект довольно быстро нашел поддержку в Государственной думе и был подготовлен к первому чтению. Законодатели разделяют озабоченность Росреестра и уже подготовили ряд поправок, ужесточающих первоначальные положения законопроекта, в частности предлагается сократить срок освоения участка.
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, в своих комментариях в СМИ видит главную задачу потенциального закона в выработке эффективного и выверенного с правовой точки зрения механизма, позволяющего изымать фактически бесхозные земельные участки, который сегодня практически отсутствует.
Требуется эффективное взаимодействие с садоводческими товариществами и властями всех уровней, поскольку для СНТ это тоже весьма болезненная проблема, а процедур для решения нет. Местные администрации, в чьей юрисдикции находятся товарищества и рады бы помочь, но без профильного закона и сопутствующих подзаконных актов на его основе такая помощь попросту невозможна.
«Заброшенные, но имеющие собственника участки способны помешать многим, говорит председатель СНТ “Бриз” Волоколамского района Московской области пенсионерка Ирина Павлова, — возьмем конкретно наш пример. Товарищество у нас большое — 576 участков от некогда стандартных 6 до 15 соток. Образовалось давно, но последние 300 участков были добавлены в течение последних 10 лет. Люди, когда появилась возможность их приобрести, брали по несколько участковом на семью. Кому-то они были нужны для реального освоения, а кто-то покупал с целью перепродажи, что кончено же, законом не возбраняется. Так вот одна пожилая женщина с помощью дочери, сотрудницы банка, скупила 8 участков, в среднем по 6−8 соток. Один взяла под дачу дочке, остальные выставили на продажу. Потом дочь эмигрировала за границу, переписав все на мать, а ей уже далеко за 80. Участки не осваиваются и вдобавок не проданы до сих пор. Стоят заросшими сорняками и кустарником, без заборов даже. И вот еще проблема: куплены этой женщиной они были не в одном массиве, а вразброс. И две многодетные семьи, которые свои участки обихаживают (построены дома, есть сад, огород и детские площадки) живут между такими вот неосвоенными “дачами”. Обращались к нам в правление с просьбой продать им эти участки, но собственница против, ее не устраивает предлагаемая цена. И в итоге пока эти участки — источник сорняков, а многие еще — в нарушение всех правил — еще туда и мусор периодически подбрасывают. Но мы, правление СНТ, я, как председатель, ничего не можем поделать. Поэтому, конечно, такие вещи надо решать на высоком законодательном уровне и, возможно, законопроект Росреестра возымеет должное действие.
Как комментируют в Росреестре, законопроект не ставит своей целью введение каких либо новых штрафных санкций против дачников и вообще наказаний. Необходимо гармонизировать существующие законодательство в плане правил владения, поскольку право собственности подразумевает и определенный уровень ответственности за эту собственность.
Нецелевое использование или долговременное неиспользование земельного участка и без того является нарушением, это уже предусмотрено Земельным кодексом РФ, равно как и изъятие земель у безответственных собственников предусмотрено статьями 284 и 285 Гражданского кодекса, но вот звена, соединяющего все это в единое правовое поле нет. Им и должен стать новый закон. Помимо этого он должен стимулировать у граждан именно ответственное отношение к своему имуществу, в данном случае — в виде земли.
"Было бы очень неплохо навести в этой сфере порядок, — считает юрист, специалист по земельному праву Сергей Коломийцев, — причем, определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Еще совсем недавно, когда владелец участками не занимался, то для предотвращения процесса изъятия (за то же нецелевое использование) ему было достаточно, например, завести и складировать на участке какие-то стройматериалы (хватало даже кучи песка или, допустим, гравия), чтобы доказать факт пользования участком: мол, строюсь, проблем нет. Но главное — эти стройматериалы могли лежать там годами, поскольку никто не определял точных сроков ни строительства дома, ни разбивки сада и огорода.
Наказание за нецелевое использование так же уже работает и может составлять от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости участка, а если таковая не определена — не менее 20 тысяч рублей.
Законопроект же ликвидирует многие пробелы, устанавливая конкретные сроки многих действий и тем самым дает владельцу рамки, в которых он обязан определиться, ч о ему дальше делать со своей собственностью: продолжить владеть или все-таки избавиться. И очень правильный ход распространить действие нового закона на все категории земель, поскольку ранее вопрос использования и культивирования распространялся только на земли сельхозназначения, позволяя тем же дачникам «забрасывать» свои сотки.
Владельцам участков я бы настоятельно рекомендовал — пока законопроект находится на стадии законопроекта, а не действующего закона — во-первых, привести в порядок всю документацию по участку: проверить свидетельство о собственности, все ли там верно зафиксировано, провести межевание и установить границы участка (если этого до сих пор не сделано), проверить — нет ли задолженности по уплате земельного налога, зарегистрирован ли участок должным образом в Росреестре.
А во вторых, — придти к обдуманному и взвешенному решению по поводу владеть ли на данный момент ненужной им землей или все-таки отказаться от такого владения.