Метеоролог рассказала, как долго продержится жара в Москве

По словам синоптика, погоду определяет антициклон, и он сулит лишь аномальную жару.
— Пока столбики термометров будут в дневные часы держаться на уровне плюс 29−30 градусов. Даже кратковременные дожди, которые ожидаются в разных районах столицы, не будут спасать ситуацию, потому что из-за влажности станет еще душнее, — отметила специалист.
Кратковременный перерыв в жаркой погоде произойдет ближе к предстоящим выходным, пообещала синоптик.
— Столбики термометров к тому моменту опустятся до плюс 28 градусов. И станет чуть легче. Но даже эти показатели для столицы весьма высокие, и они будут ощущаться горожанами, — подчеркнула собеседница «ВМ».
Терапевт Чернышова рассказала, как избежать солнечного удара.
Самый пик аномально жаркой погоды придется на начало июля. В ближайшие дни в столице может повториться температурный рекорд, который был побит в 1890 году, когда столбики термометров достигли плюс 31,9 градуса, а в 1917 году — 32,2 градуса.
— Пока точно сказать, когда отступит жара, очень тяжело. Такие прогнозы — в процессе проработки. Но в целом вся будущая неделя будет очень жаркой, солнечной, а иногда дождливой, — добавила Позднякова.
При этом метеоролог предупредила, что метеозависимым людям придется нелегко в этот жаркий период, поэтому им следует соблюдать все предписания лечащих врачей.