Ураган «Берил» в Атлантическом океане усилился до третьей категории
НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Ураган «Берил», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Ураган «Берил», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
По его данным, максимальная скорость порывов ветра достигает 52 м/с, что соответствует третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, которая характеризует ураганы максимальной силы.
«Берил» находится в 675 км от Барбадоса и продолжает движение на запад со скоростью 34 км/ ч.