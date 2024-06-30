15:58 (мск), источник: ТАСС

Ураган «Берил» в Атлантическом океане усилился до третьей категории

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Ураган «Берил», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

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Источник: NASA

По его данным, максимальная скорость порывов ветра достигает 52 м/с, что соответствует третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, которая характеризует ураганы максимальной силы.

«Берил» находится в 675 км от Барбадоса и продолжает движение на запад со скоростью 34 км/ ч.

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