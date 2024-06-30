На Московский регион обрушилась гроза с сильным ветром

Ранее синоптики распространили специальное предупреждение, согласно которому в период до 21:30 мск «местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с». В комплексе городского хозяйства столичной мэрии призвали граждан «быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили».
При этом температура воздуха в Москве даже при приближении грозы пока не спешит понижаться. Так, самым жарким местом в столичном регионе пока является Коломна, где воздух прогрелся до плюс 31,7 градуса. В центре мегаполиса, в районе гостиницы «Балчуг», метеостанция фиксирует к настоящему времени плюс 30,8 градуса выше нуля, а на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, воздух прогрелся пока до плюс 30,2 градуса.
По итогам субботы, 29 июня, самая высокая за сутки температура воздуха была зафиксирована в подмосковной Немчиновке — 32,9 градуса выше нуля. Ночью же теплее всего стало в Черустях — плюс 12,9 градуса.