17:30 (мск), источник: ТАСС

На Московский регион обрушилась гроза с сильным ветром

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Гроза с сильным ветром, обещанная синоптиками Гидрометцентра РФ в последний день июня, обрушилась на столичный регион. Как передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках мегаполиса и Подмосковья, в настоящее время сильные порывы ветра с громовыми раскатами и ливнем отмечаются в Жуковском, Раменском, Павловском Посаде и Ногинске. Чернеет небо на горизонте и на юго-востоке Москвы.

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Источник: Агентство «Москва»

Ранее синоптики распространили специальное предупреждение, согласно которому в период до 21:30 мск «местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с». В комплексе городского хозяйства столичной мэрии призвали граждан «быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили».

При этом температура воздуха в Москве даже при приближении грозы пока не спешит понижаться. Так, самым жарким местом в столичном регионе пока является Коломна, где воздух прогрелся до плюс 31,7 градуса. В центре мегаполиса, в районе гостиницы «Балчуг», метеостанция фиксирует к настоящему времени плюс 30,8 градуса выше нуля, а на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, воздух прогрелся пока до плюс 30,2 градуса.

По итогам субботы, 29 июня, самая высокая за сутки температура воздуха была зафиксирована в подмосковной Немчиновке — 32,9 градуса выше нуля. Ночью же теплее всего стало в Черустях — плюс 12,9 градуса.

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