В Китае объявили высокий и высший уровень опасности из-за ливней

Как уточняется на сайте ведомства, вплоть до 08:00 по пекинскому времени (03:00 мск) 1 июля проливные дожди пройдут в Шанхае и восточных провинциях — Цзянсу, Аньхой, Цзянси и Чжэцзян, в южной Гуйчжоу и прилегающем к ней Гуанси-Чжуанском автономном районе.
На юго-западе провинции Хунань (Центральный Китай) за сутки выпадет 250−260 мм осадков. На севере страны, включая Пекин, ожидаются ливни с грозами, в некоторых районах синоптики прогнозируют град.
Администрация китайской столицы объявила умеренный («синий») уровень опасности. Согласно распространенному предупреждению, в горных районах Пекина существует риск возникновения оползней, а низины могут оказаться затопленными. В связи с этим населению рекомендуется проявлять повышенную бдительность.
В Китае существуют четыре уровня предупреждения о стихийных бедствиях — «красный», «оранжевый», «желтый» (повышенный) и «синий». В соответствии с этой градацией правительство задействует необходимый объем ресурсов для минимизации ущерба, предотвращения жертв и ликвидации последствий природных катаклизмов.