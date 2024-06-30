17:26 (мск), источник: ТАСС

В Китае объявили высокий и высший уровень опасности из-за ливней

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Власти КНР объявили высший («красный») и высокий («оранжевый») уровень опасности в нескольких регионах страны в связи с проливными дождями, которые могут привести к наводнениям. Об этом сообщило Китайское метеорологическое управление.

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Источник: AP 2023

Как уточняется на сайте ведомства, вплоть до 08:00 по пекинскому времени (03:00 мск) 1 июля проливные дожди пройдут в Шанхае и восточных провинциях — Цзянсу, Аньхой, Цзянси и Чжэцзян, в южной Гуйчжоу и прилегающем к ней Гуанси-Чжуанском автономном районе.

На юго-западе провинции Хунань (Центральный Китай) за сутки выпадет 250−260 мм осадков. На севере страны, включая Пекин, ожидаются ливни с грозами, в некоторых районах синоптики прогнозируют град.

Администрация китайской столицы объявила умеренный («синий») уровень опасности. Согласно распространенному предупреждению, в горных районах Пекина существует риск возникновения оползней, а низины могут оказаться затопленными. В связи с этим населению рекомендуется проявлять повышенную бдительность.

В Китае существуют четыре уровня предупреждения о стихийных бедствиях — «красный», «оранжевый», «желтый» (повышенный) и «синий». В соответствии с этой градацией правительство задействует необходимый объем ресурсов для минимизации ущерба, предотвращения жертв и ликвидации последствий природных катаклизмов.

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