Какие удобрения повышают кислотность почвы на огороде?
Эксперт объяснил, как избежать почвенной деградации.
Эксперт объяснил, как избежать почвенной деградации.
Удобрения, они, как лекарство: в малой дозе способны помочь, в чрезмерной — убить, ну, или сильно покалечить. Что же касается конкретно минеральных удобрений, то большинство из них повышает кислотность почвы. Мочевина, карбамид, нитраты и сульфаты аммония, — перечислять можно долго. Как не переборщить с ними и таким образом не нарушить необходимый для огородных и садовых культур баланс?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Минеральных удобрений бояться не стоит. Как показывает опыт, наибольших успехов добиваются те дачники, которые разумно сочетают их с удобрениями органическими. Но обязательно следует помнить: слишком частое применение минеральных удобрений чревато в конечном итоге деградацией почвы. Она, образно говоря, от такого перекорма теряет способность к самовосстановлению. Поэтому лишний раз напомню очень полезный и практичный тезис, которым надо руководствоваться всем садоводам и огородникам: лучше недокормить, чем перекормить.
Особенно это касается именно азотных удобрений — именно они при слишком активном применении могут значительно повысить кислотность почвы. Касается это и свежего навоза, и птичьего помета — соблюдение дозировки при внесении, использование в растворимых, слабоконцентрированных формах — залог того, что с кислотностью у вашей почвы будет все в порядке и вы этот фон ни в коем случае не превысите.
Если же все-таки ваш огород оказался с повышенной кислотностью, то надо принимать соответствующие меры. То есть использовать удобрения, которые в итоге помогут привести систему в равновесие. А именно — увеличить количество магния, калия и кальция.
Вычислить допущенное превышение нормы несложно — если вы замечаете, что у вас на участке внезапно появились лютики — значит, у почвы повысилась кислотная реакция, и уже можно (и нужно!) принимать контрмеры. Самый простой способ на начальном этапе — это старая добрая зола. При всей ее видимой простоте она прекрасно работает на нейтрализацию повышенной кислотности, и главное здесь, опять же — не переборщить. Чтобы не пришлось решать задачу уже с защелачиванием.