Когда собирают шиповник и как правильно его сушить
Чтобы приготовить полезный отвар, нужно соблюдать простые правила.
Чтобы приготовить полезный отвар, нужно соблюдать простые правила.
Отвар шиповника помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и улучшает обмен веществ, снижает артериальное давление и укрепляет сосуды. Для того чтобы правильно его приготовить, нужно собирать плоды шиповника в правильное время.
Это многолетний кустарник семейства Розовые. Иными словами, шиповник — это та же роза. Кустарник имеет гибкий стебель с шипами, который может достигать в длину от 15−25 см до 8−10 метров. Листья у него ярко-зеленого цвета, имеют овальную форму с заостренными концами, по краю — зубчики. Розовые цветы очень приятно пахнут. Плоды растения диаметром 1−1,5 см. Они удлиненные, округлые и приплюснутые. Цвет плодов либо оранжевый, либо темно-красный.
Многие считают плоды шиповника ягодами, однако, на самом деле, это не так. С точки зрения биологии плод растения является многоорешком. На вкус плоды кисло-сладкие.
Это зависит от сорта шиповника. Обычно плоды собирают с августа по сентябрь. Собирать шиповник лучше в ясный день, когда утренняя роса уже испарилась. Кроме того, желательно, чтобы за день до этого не было дождя. Плоды должны быть сухими.
Собирать шиповник можно либо просто руками, либо используя садовые ножницы. Если сборка ручная, то плоды аккуратно снимают и складывают в сухую емкость. Если берете садовые ножницы, то ягоды нужно срезать, стараясь сохранить плодоножку.
Также важно защитить себя от возможных повреждений. Не оставляйте участки тела открытыми. Чтобы не поцарапать руки о шипы, наденьте перчатки. Есть еще один способ: возьмите пластиковую бутылку и сделайте два среза — у дна и горлышка бутылки. Наденьте ее, как нарукавник, а после одной рукой придерживайте ветку, а другой собирайте плоды. Кроме того, можно использовать грабли с ковшом — просто проведите по ветке граблями, и плоды упадут в ковш.
Плоды шиповника можно сушить разными способами.
Во-первых, в сушилке или печи при температуре 40−70 ℃. Этот метод может занять от 4 до 8 часов. При этом нужно постоянно следить, чтобы ягоды не пригорали. Это поможет сохранить полезные витамины.
Во-вторых, сушить шиповник можно в хорошо проветриваемых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Чтобы плоды подсушились, нужно выложить их слоем 2−3 см на подстилку или металлическую сеточку. Во время процесса сушки нужно периодически их перемешивать. Так ягоды будут равномерно высыхать и не потеряют свои полезные качества. Этот способ считается наиболее доступным, хоть и требует много времени — сушка занимает от 2 до 4 недель.
Чтобы шиповник долго хранился и не портился, нужно разложить его плоды по емкостям, пропускающим свежий воздух. Лучше всего хранить в тряпичных мешочках или стеклянных банках в темном и прохладном месте. При этом банки полностью закрывать не стоит, лучше использовать марлю или крышку с отверстиями. Главное, чтобы «крышка» пропускала достаточное количество воздуха.