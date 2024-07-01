В нескольких районах Приамурья ввели режим повышенной готовности из-за жары

«Внимание: ожидается аномальная жара. На этой неделе в Амурской области будет очень жаркая погода — до 36 градусов. В некоторых муниципалитетах региона уже ввели режим повышенной готовности. Проведите разговор со своими детьми о правилах безопасности на воде. Не отпускайте их купаться без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении.
В гидрометцентре Амурской области сообщили, что со 2 июля в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары. Уточняется, что ожидаются не просто жаркие дни, а сохранение в течение пяти дней подряд максимальной температуры воздуха не ниже 35 градусов.
«Сегодня впервые за все время работы подписал распоряжение о введении в городе режима повышенной готовности в связи с повышенными температурами. Всю неделю в Белогорске будет жаркая погода, поэтому будьте осторожны и учитывайте этот фактор, когда будете находиться на улице. Особенно оберегайте от тепловых ударов детей», — написал в своем Telegram-канале глава города Станислав Мелюков.
Ранее на сайте Амурского гидрометцентра сообщалось, что жара до 38−40 градусов ожидается с 1 по 7 июля из-за мощного термобарического гребня. В Благовещенске режим повышенной готовности из-за жары введен с 30 июня, он будет действовать до 8 июля.