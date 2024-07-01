09:12 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд сообщил, что июль ожидается жарким почти на всей территории России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Температура почти на всей европейской территории России прогнозируется выше нормы, ожидается жаркая погода, также температура выше нормы ожидается на большей территории азиатской части страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Практически вся европейская территория прогнозируется в классе выше нормы, жаркий июль. Исключение [составляют] только Мурманская область, Карелия и Архангельская область. А так весь Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский [округ] — везде температура выше нормы», — отметил Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что также температура в южной половине Красноярского края, на юго-западе Якутии, в Хакасии, Туве, Иркутской области, в Забайкальском крае, Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморском крае будет выше нормы.

«На остальной территории температурный фон около нормы, то есть июль ожидается теплым практически на всей территории России. Только в Ямало-Ненецком федеральном округе и на Таймыре температурный фон около нормы, но чуть-чуть ниже, небольшие отрицательные аномалии, но в основном все около нормы», — подчеркнул метеоролог.

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