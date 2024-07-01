Вильфанд сообщил, что июль ожидается жарким почти на всей территории России

«Практически вся европейская территория прогнозируется в классе выше нормы, жаркий июль. Исключение [составляют] только Мурманская область, Карелия и Архангельская область. А так весь Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский [округ] — везде температура выше нормы», — отметил Вильфанд.
Руководитель Гидрометцентра добавил, что также температура в южной половине Красноярского края, на юго-западе Якутии, в Хакасии, Туве, Иркутской области, в Забайкальском крае, Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморском крае будет выше нормы.
«На остальной территории температурный фон около нормы, то есть июль ожидается теплым практически на всей территории России. Только в Ямало-Ненецком федеральном округе и на Таймыре температурный фон около нормы, но чуть-чуть ниже, небольшие отрицательные аномалии, но в основном все около нормы», — подчеркнул метеоролог.