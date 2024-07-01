Вильфанд рассказал об осадках в регионах РФ в июле

«В каждом регионе свои нормы, но где-то все-таки есть избыток осадков. Это Северо-Западный федеральный округ — Ленинградская область, Карелия, Мурманская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области. И еще юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская области и Алтайский край», — сказал Вильфанд.
В то же время дефицит осадков в июле ожидается на юге Центрального федерального округа (в Воронежской, Тамбовской, Курской, Липецкой областях), на севере Краснодарского края, в Ростовской области, на юге Сибирского федерального округа и юго-западе Дальневосточного федерального округа (юг Красноярского края, Иркутская область, Хакасия, Тува, Забайкальский край, Бурятия, Хабаровский край, восток Амурской области и восток Якутии), уточнил Вильфанд.