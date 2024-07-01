12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региона опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Сейчас в Ричмонде: +22° 5 м/с 73% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

Так, стало известно, что в понедельник, 1 июля, и во вторник, 2 июля, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей края соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они напомнили гражданам о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — добавили спасатели. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. С 1 по 4 июля в центральных, западных, восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

 «Просто дайте Путину взять Киев». Байден назвал условие для начала третьей мировой войны
Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»