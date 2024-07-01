На Европу обрушились сильнейшие штормы
Местные власти сообщили, что в результате штормов и проливных дождей, обрушившихся на Францию, Швейцарию и Италию в эти выходные, погибло, по меньшей мере, семь человек.
Местные власти сообщили, что в результате штормов и проливных дождей, обрушившихся на Францию, Швейцарию и Италию в эти выходные, погибло, по меньшей мере, семь человек.
В эти выходные на три европейские страны — Францию, Швейцарию и Италию — обрушились сильнейшие штормы, повлекшие за собой наводнения и оползни. На данный момент известно о семи погибших и множестве пропавших из-за бушующей стихии.
Наиболее всего пострадали северо-восточный регион Франции, юго-восток Швейцарии и северо-запад Италии. На местах происшествия работают спасательные службы, однако в некоторые районы из-за непогоды и катаклизмов спасательные службы по-прежнему не могут добраться. Также известно о проблемах с электричеством и поставкой питьевой воды.
Ученые утверждают, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, увеличивает серьезность, частоту и продолжительность экстремальных погодных явлений, таких как идентичные наводнения и штормы.
Ранее Вильфанд рассказал об осадках в регионах РФ в июле.
Кристина Корчанова