Кардиолог дал советы по спасению от аномальной жары

При длительном нахождении на улице они могут получить тепловой удар. Кроме того, маленькие дети не всегда понимают свое состояние и в состоянии его описать.
Период пребывания детей на улице под солнечными лучами врач призвал ограничить периодом с 06:00 до 12:00. После полудня лучше уйти в тень или помещение до 16:00.
Кондрахин отметил, что людям, работающим на улице, стоит одеваться в легкую, хорошо отводящую тепло одежду, это не должна быть синтетика. Кроме того, важно делать по глотку воды каждые 5−7 минут, детей тоже следует постоянно поить.
«Мы потеем, влага уходит и нагрузка на сердце возрастает. Заниматься силовыми упражнениями, физкультурой — это опасно», — предупредил врач.
По его словам, первым симптомом теплового удара является невыносимая слабость. В этом случае следует сразу уйти в тень и пить больше воды. При совсем плохом самочувствии врач призвал вызывать скорую помощь. Если есть силы дойти до дома, то стоит сделать это и выпить жаропонижающее.
Пожилым людям вовсе не стоит выходить на улицу в такую жару, лучше оставаться дома и пить больше воды, пишет сайт aif.ru.
В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве в июне была на 2,5 градуса выше климатической нормы. При этом осадков выпало 186 мм или 241% от месячной нормы, сообщает НСН.
1 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в первый день июля в Москву придет жара до +32 градусов. В регионе ожидается переменная облачность без осадков. По словам синоптика, в столице будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление в течение дня составит 743 мм. рт. ст., отмечает 360.ru.
В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об аномально жаркой погоде в Москве, которая ожидается на этой неделе.специалист отметил, что «погода будет не просто жаркая, а супержаркая». Столбики термометров поднимутся до +31…+33 градусов, а в пятницу — до +32…+34 градусов.
В столичном дептрансе призвали горожан не оставлять детей и животных в автомобиле из-за жары. Как уточнили в ведомстве, когда на улице + 30 градусов, то через 10 минут температура внутри закрытой машины нагревается до +43 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова 1 июля сообщила, что в столице в ближайшие два дня температура может подняться до рекордных значений для XXI века и всю историю метеорологических наблюдений. Абсолютный максимум для 2 июля в столице был в 1890 году — +31,9 градуса, а для 3 июля в 1917 году — +32,2 градуса, сообщает РИАМО.