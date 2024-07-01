Синоптики рассказали о погоде в Сочи на неделю с 1 по 7 июля
На этой неделе в Сочи ожидается хорошая погода, практически без осадков, с температурой воздуха до +30 градусов и температурой воды +25 градусов.
На этой неделе в Сочи ожидается хорошая погода, практически без осадков, с температурой воздуха до +30 градусов и температурой воды +25 градусов.
Об этом «Известиям» в понедельник, 1 июля, рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».
СочиКарта Сочи с улицами и номерами домов — Яндекс Карты.
Погода в Сочи на понедельник, 1 июля: температура воздуха днем — +26…+27, ночью — +22.
Погода в Сочи на вторник, 2 июля: температура воздуха днем — +26, ночью — +22, дождь с грозой.
Погода в Сочи на среду, 3 июля: температура воздуха днем — +27…+28, ночью — +22…+23, небольшой дождь.
Погода в Сочи на четверг, 4 июля: температура воздуха днем — +29…+30, ночью — +24…+25.
Погода в Сочи на пятницу, 5 июля: температура воздуха днем — +29…+30, ночью — +24…+26.
Погода в Сочи на субботу, 6 июля: температура воздуха днем — +27, ночью — +23…+24.
Погода в Сочи на воскресенье, 7 июля: температура воздуха днем — +27, ночью — +23…+24.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что непогода с сильными грозами, штормовым шквалом и крупным градом ожидается в Москве 5 июля.