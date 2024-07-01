На Северо-Западе России ожидается сменяющаяся дождями и грозами жара

«Сегодня Санкт-Петербург попал в теплый сектор циклона Annelie, поэтому максимальная температура повысится днем до плюс 32 градусов. Кроме кратковременных дождей ждем и ливни, грозы, местами с градом, при грозах усиление ветра до 17−22 м/с. В начале ночи фронт должен пройти через Санкт-Петербург, но его влияние еще останется на территории Ленинградской области. Значительного похолодания на этой неделе нет, хотя осадков очень много, практически каждый день они будут наблюдаться. Фон температуры воздуха сохранится в диапазоне 20 — 25 градусов», — сообщил вTelegram-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.
С жаркой погоды начался июль на территории Вологодской области. В понедельник максимальные значения термометров здесь составят плюс 30 градусов. Во вторник, по предварительным прогнозам, обойдется без существенных осадков, будет так же жарко, после чего в регион пробьются атмосферные фронты с дождями, поэтому немного посвежеет.
В Республике Коми к выходным на большей части территории ожидается жаркая погода. При этом дневные температуры будут доходить до плюс 32 градусов. В Новгородской области в начале этой недели еще жарче — воздух прогреется до 34 градусов.
"Первый день июля в Новгородской области будет жарким. К области подойдет теплый атмосферный фронт, местами ожидаются ливни, град, грозы с кратковременным усилением ветра порывами до 15−20 м/с. Ситуация сохранится ночью 2 июля.
В Великом Новгороде вечером кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15−20 м/с, температура ночью — 14−16 градусов, днем — до 32", — сообщили в Новгородском гидрометцентре.
Прохладные дни с дождями и грозами
По прогнозам синоптиков, в середине недели в Новгородской области ожидается понижение температуры до 22 градусов, пройдут небольшие дожди, местами грозы, к концу недели температура вновь повысится до 25 градусов.
Примерно такое же поведение погоды ожидается и в соседней Псковской области. В течение недели синоптики прогнозируют здесь небольшие дожди и похолодание до плюс 20 градусов, но уже к выходным дневные температуры будут достигать 27 градусов тепла.
Жителей и гостей Калининградской области после жары последних дней июня, когда температура воздуха днем превышала 30 градусов, в первую неделю июля ожидает существенное похолодание, сообщили ТАСС в гидрометцентре региона.
«В полной мере это будет ощутимо во вторник, 2 июля, когда максимальная температура воздуха составит всего лишь 16−19 градусов, к тому же местами с сильным дождем, сопровождаемым грозами», — сказал начальник отдела регионального гидрометцентра Игорь Гуйван.
Относительно близкими к таким «прохладным» температурным показателям будут в Калининграде и последующие три дня, а в субботу, 6 июля, синоптики прогнозируют более существенное потепление — до 29 градусов.
В Республике Коми специалисты не исключают вероятность того, что повышенный температурный фон, в отдельных районах будет сопровождаться грозовыми дождями, шквалистым усилением ветра, возможно и выпадением града.
По данным Карельского гидрометцентра, в понедельник североатлантический циклон принесет дожди, в северных и западных районах ожидаются грозы. На западе и севере Карелии ожидается прохладная погода, не выше плюс 22 градусов.
На этой неделе в северных районах Архангельской области тоже станет чуть прохладнее: днем до от 17 до 22 градусов. Не исключены здесь и ливневые дожди с грозами. К концу недели температурный фон начнет выравниваться: ночью — плюс 10−15 градусов тепла, днем — до 23 градусов выше нуля.
В Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют переменную облачность, временами дождь и туман. Ветер северных направлений 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.