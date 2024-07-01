Эксперты рассказали, как джинсы защищают от змей
И что нельзя делать после их укуса.
И что нельзя делать после их укуса.
Отправляясь в выходные в поход в лес, нужно надеть сапоги и джинсы или другие брюки из плотной ткани. Об этом рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Там отметили, что джинсовая ткань позволяет втрое уменьшить объем яда, впрыснутого при укусе змеи. Эти пресмыкающиеся сейчас очень активны, подчеркнули в учреждении.
В эфире передачи «О самом главном» ведущий научный сотрудник токсикологии НИИ, главный токсиколог Москвы Анастасия Симонова сообщила, что не нужно отсасывать яд ртом или механическим устройством. Исследования показывают, что так можно убрать до 2% опасного вещества, то есть это неэффективно. При этом высок риск инфицирования. Кроме того, в организм того, кто спасает пострадавшего, может тоже попасть яд.
Если человека укусила змея, с него нужно снять стесняющую одежду, украшения. Отек нарастает быстро, и уже через полчаса это будет невозможно сделать, объяснила эксперт.
Ранее в США в магазине среди книг обнаружили 121-сантиметровую змею. Она пряталась там от жары. Фото этой змеи можно найти здесь.
Айгуль Сабитова