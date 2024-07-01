15:39 (мск), источник: Известия

40-градусную жару и ливни с градом прогнозируют в Красноярском крае

В Красноярском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В Эвенкийском муниципальном районе, в Туруханском районе и южных районах края возможны ливни, грозы, крупный град и усиление ветра до 30 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +18° 7 м/с 73% 759 мм рт. ст. +22°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

При этом сохранится жаркая погода. Столбики термометров будут подниматься до +38 градусов, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Что касается ситуации в Красноярске, то 1—2 июля в столице региона ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 7−8 градусов выше климатической нормы. При этом возможны кратковременные дожди, гроза, скорость ветра при порывах достигнет 20 м/с.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Забайкальском крае из-за жары до +35 градусов было объявлено экстренное предупреждение. Сотрудники МЧС призвали граждан не выходить на улицу без головных уборов, пить больше воды, а также держаться поближе к тени.

 Получили по взносу: безвозмездные сборы с уходящего бизнеса превысили план в 40 раз
Домовой чад: как скажется на рынке отмена льготной ипотеки
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»