40-градусную жару и ливни с градом прогнозируют в Красноярском крае

При этом сохранится жаркая погода. Столбики термометров будут подниматься до +38 градусов, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
Что касается ситуации в Красноярске, то 1—2 июля в столице региона ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 7−8 градусов выше климатической нормы. При этом возможны кратковременные дожди, гроза, скорость ветра при порывах достигнет 20 м/с.
Ранее сообщалось, что 1 июля в Забайкальском крае из-за жары до +35 градусов было объявлено экстренное предупреждение. Сотрудники МЧС призвали граждан не выходить на улицу без головных уборов, пить больше воды, а также держаться поближе к тени.