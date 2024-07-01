В регионах Поволжья ожидается жаркая погода в первую неделю июля

В Самарской области после похолодания температура воздуха возвращается к климатической норме. По данным ФБГУ «Приволжское УГМС», в предстоящую неделю воздух будет прогреваться до 32−35 градусов, к концу недели до 27−29 градусов. Преимущественно будет ясно и без осадков, юго-западный ветер не будет сильным. После продолжительного похолодания жаркая погода наступила и в Ульяновской области. По информации ГУ МЧС по региону, днем 1 и 2 июля ожидается до плюс 33 градусов, 3 июля прогнозируется повышение температуры до плюс 35 градусов.
Сильная жара ожидается в Чувашии. Согласно прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 и 3 июля в республике установится сухая погода с переменной облачностью, температура будет достигать плюс 33−34 градуса.
«По прогнозам синоптиков, первая декада июля ожидается теплой с незначительным количеством осадков. Погодные условия в целом способствуют работе по заготовке кормов», — отметил на совещании в правительстве вице-премьер — глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов.
До плюс 36 градусов поднимется температура 3 и 4 июля в Нижегородской области. В ГУ МЧС России по региону жителям рекомендовали сократить продолжительность пребывания на открытом солнце и соблюдать правила поведения на воде.
Жаркая погода вернется на этой неделе и в Саратовскую область. Днем 1 июля воздух прогреется до плюс 34 градусов. Ночью температура будет колебаться от плюс 12 до плюс 17 градусов. По информации областного гидрометцентра, в ближайшие дни местами по региону периодически будут идти небольшие дожди. В большинстве районов сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
В Оренбургской области и Татарстане в начале недели ожидается до плюс 31 градуса, в Удмуртии — до плюс 33 градусов.
На выходных в Башкирии из-за обильных дождей наблюдался подъем воды в реках. Так, в Ишимбайском районе оказались подтоплены пять придомовых территорий, в Салаватском районе из-за перелива дороги было ограничено движение по одному из мостов. В Белорецком районе также вода ограничила движение по одному мосту, подтопило более 20 придомовых территорий, еще четыре двора оказались под водой в Гафурийском районе.
Как сообщили в МЧС, по состоянию на понедельник из-за сброса большого объема воды из водохранилищ Юрюзань и Усть-Катав в Челябинской области произошло резкое поднятие уровня воды в реке Юрюзань.
В селе Малояз Салаватского района Башкирии затоплены три улицы и 11 придомовых территорий, эвакуированы трое жителей. Также из-за подтопления подъездных путей в республике временно закрыт природный парк «Иремель».
В регионах продолжается сезон пляжного отдыха. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров на планерке в правительстве призвал руководителей муниципалитетов обеспечить безопасный отдых детей у водоемов. В Чебоксарах председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов по итогам посещения центрального пляжа провел дополнительный инструктаж по усилению бдительности во время несения службы в выходные дни.