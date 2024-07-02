Многие города США могут быть затоплены сточными водами
В результате повышения уровня моря прибрежные города США сталкиваются с угрозой наводнений.
В результате повышения уровня моря прибрежные города США сталкиваются с угрозой наводнений.
Исследователи из Университета Дрекселя (США) провели научную работу и выяснили, что города с комбинированными сточными системами сталкиваются с дополнительными угрозами при любом наводнении. По мнению ученых, их последствия могут скоро усугубиться из-за риска затопления не только морской водой, но и неочищенными канализационными водами. Об этом пишет Phys.org.
Из-за изменений климата количество осадков значительно увеличилось. Из-за этого такие города, как Филадельфия, Бостон и Нью-Йорк будут переживать эпидемиологический кризис.
Начиная с 1855 года во многих прибрежных населенных пунктах были спроектированы комбинированные системы канализации, или CSO. Это означает, что сточные и ливневые воды текут по одним и тем же трубам. Но они могут пропускать только определенный объем жидкости.
Когда уровень воды в принимающем водоеме высок, откидные заслонки CSO, которые обычно препятствуют поступлению речной воды в канализационные трубы, не могут открываться так же легко. Если эти предохранительные клапаны не будут полностью открыты, объединенные сточные воды, образующиеся во время дождливой погоды, могут накапливаться в системе, даже выливаясь на улицу или в подвалы домов людей.
По словам ученых, изменение климата только усугубляет проблему. Сочетание повышения уровня моря и увеличения количества осадков особенно сложно для городских управляющих ливневыми стоками, поскольку это означает, что комбинированная канализационная система загружается с обеих сторон. В таком случае воде некуда идти, то есть она может двигаться вверх и наружу, на улицу, создавая риски для окружающей среды и здоровья людей.
Ученые построили специальную модель, чтобы спрогнозировать уровень угрозы. Оказалось, что если количество осадков увеличится на 30%, а море поднимется до 1,8 метра, экстренные сбросы сверх текущего годового объема от 21 до 66%.
Исследователи предложили разработать систему, которая будет отводить ливневые воды из канализационной системы. Согласно теории, это поможет во всех будущих климатических сценариях. Однако все равно останется проблема с наводнениями, так как уровень моря из-за изменений климата будет подниматься.
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Анна Морозова