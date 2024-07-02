При какой кислотности почвы можно, а при какой нельзя известковать?
Эксперт рассказал о тайном значении некоторых цифр.
Эксперт рассказал о тайном значении некоторых цифр.
Рекомендаций по известкованию почвы в огороде — пруд пруди. Причем львиная доля их даже при наличии малейшей «кислинки» настоятельно советует это самое известкование провести. Так, на всякий случай, мол, вреда не будет, если чего, а вот польза однозначна и чрезвычайно высока. Так ли это на самом деле? Или, может, не стоит столь часто расходовать известь, да еще в большом количестве?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Известковать или не известковать — такой вопрос требует серьезного подхода, а не спонтанности или следования принципу «а все так делают». Самый простой и логичный ход здесь — заказать анализ почвы, благо сделать это сейчас нетрудно и, по большому счету, не слишком и дорого.
Особенно весомый довод в пользу такого анализа может возникнуть тогда, когда несколько сезонов подряд с урожаем возникают системные проблемы, при этом никак не связанные с качеством семян, иного посадочного материала, удобрениями и при соблюдении всех правил агротехники при возделывании тех или иных сортов и так далее. Вот только тогда следует заподозрить неполадки в кислотно-щелочном балансе почвы.
Анализ поможет определить потребность в известковании по многим известному показателю рН. Эта потребность определяется конкретными, вполне точными цифрами, а не гаданиями на кофейной гуще: ведь даже наличие растений-индикаторов — это, на самом деле, далеко не повод со стопроцентной точностью утверждать, кислая или щелочная у вас на участке почва.
Конкретно показатели рН таковы:
Если рН превышает 5,5, то никакого известкования не нужно. Более того, оно вредно.
Если рН колеблется в переделах 5, 1−5,5, потребность в известковании слабая. Проще говоря, можно совершенно не заморачиваться на данную тему.
Если рН колеблется в пределах 4,6−5,0, потребность в известковании средняя. Проще говоря, пятьдесят на пятьдесят: можно делать, но можно и не делать.
Если же показатель рН 4,5 и ниже, то вот тогда известковать почву обязательно надо.
И помните: если вы не можете (или по каким-то причинам не желаете) такой анализ заказывать, то лучше не заниматься известкованием. Ничего не улучшите, но и не сделаете хуже.