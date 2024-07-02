Лесные пожары охватили острова Греции
В общей сложности за предыдущие 24 часа в Греции произошло 52 лесных пожара, 44 из которых были ликвидированы на ранних стадиях. Лесные районы Хиоса и Коса продолжают гореть.
В общей сложности за предыдущие 24 часа в Греции произошло 52 лесных пожара, 44 из которых были ликвидированы на ранних стадиях. Лесные районы Хиоса и Коса продолжают гореть.
На популярных среди туристов греческих островах Хиос и Кос после продолжительной засухи бушуют лесные пожары. Сильные ветра раздувают пламя, из-за чего зоны пожаров становятся больше и мощнее.
Над островами постоянно курсируют вертолеты, сбрасывая галлоны воды на очаги возгорания. Пожарные вынуждены добираться до островов на лодках с близлежащих островов — Лесбоса и Афин. Сообщается, что для предотвращения пожаров было выделено восемь бригад пожарных, более 140 специалистов, семь самолетов и три вертолета для сбрасывания воды.
Представитель пожарной службы Василис Ватракояннис сообщил, что двое пожарных в ходе операции получили «легкие» ранения.
В настоящее время ситуация относительно стабилизировалась на острове Кос, хотя в некоторых районах возгорание еще не потушено. На Хиосе до сих пор работает группа спасателей и пожарных, ситуация непростая.
Ситуация на Хиосе остается сложной, и все силы гражданской защиты приложат огромные усилия, чтобы разрешить ее.
Тем временем Европу атакуют сильнейшие штормы, повлекшие за собой наводнения и оползни. Подробнее читайте по ссылке.
Кристина Корчанова