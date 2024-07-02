12:19 (мск), источник: Аргументы и факты

Какой душ лучше принимать в жару — горячий или холодный?

В жару, как правило, хочется принять прохладный душ.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Freepik

В жару хочется не вылезать из воды. И если рядом есть открытые водоемы, то отправиться на пляж, а если таких нет, то просто принять душ, да похолоднее.

Какой душ принимать в жару?

Контрастный душ в жару можно принимать тем, у кого нет проблем со здоровьем.

«Резкий контрастный душ, если человек разгоряченный, может даже спровоцировать ухудшение самочувствия. Хроническим больным с заболеваниями почек, дыхательных органов, сердечно-сосудистой системы лучше отказаться и от холодного, и от контрастного душа», — сказал «Вечерней Москве» врач Андрей Кондрахин.

Для людей с хроническими заболеваниями есть безопасные способы охладиться: опустить ноги и руки в воду, положить на лоб холодную повязку, обтереть водой шею и затылок. Также можно положить влажную холодную салфетку в область печени.

А для тех, кто у же закален, можно и холодной водой, но не ледяной, чтобы не спровоцировать выброс адреналина и повышение давления.

Температура на несколько градусов ниже температуры воздуха вполне комфортна для человека: в жару это будет около 28−30 градусов. Охлаждающей является температура 25 градусов.

При этом, лучше принимать душ в состоянии покоя. Не придя с работы сразу, а немого отдохнуть, чтобы восстановить работу сердца после пробежки по горячим улицам.

 «Заново учился ходить, чтобы вернуться на СВО». История легендарного комбата
Сенатор Косачев объяснил, какой мир придётся принять Западу
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»