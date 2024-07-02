Какой душ лучше принимать в жару — горячий или холодный?
В жару, как правило, хочется принять прохладный душ.
В жару, как правило, хочется принять прохладный душ.
В жару хочется не вылезать из воды. И если рядом есть открытые водоемы, то отправиться на пляж, а если таких нет, то просто принять душ, да похолоднее.
Контрастный душ в жару можно принимать тем, у кого нет проблем со здоровьем.
«Резкий контрастный душ, если человек разгоряченный, может даже спровоцировать ухудшение самочувствия. Хроническим больным с заболеваниями почек, дыхательных органов, сердечно-сосудистой системы лучше отказаться и от холодного, и от контрастного душа», — сказал «Вечерней Москве» врач Андрей Кондрахин.
Для людей с хроническими заболеваниями есть безопасные способы охладиться: опустить ноги и руки в воду, положить на лоб холодную повязку, обтереть водой шею и затылок. Также можно положить влажную холодную салфетку в область печени.
А для тех, кто у же закален, можно и холодной водой, но не ледяной, чтобы не спровоцировать выброс адреналина и повышение давления.
Температура на несколько градусов ниже температуры воздуха вполне комфортна для человека: в жару это будет около 28−30 градусов. Охлаждающей является температура 25 градусов.
При этом, лучше принимать душ в состоянии покоя. Не придя с работы сразу, а немого отдохнуть, чтобы восстановить работу сердца после пробежки по горячим улицам.