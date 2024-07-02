Потепление океанов способствует усилению ураганов
Когда тропические штормы проходят над рекордно горячими океанами, они могут перерасти в смертоносные супербури.
Когда тропические штормы проходят над рекордно горячими океанами, они могут перерасти в смертоносные супербури.
Теплая вода является топливом для ураганов, причем чем она горячее, тем мощнее становятся шторма. По мере нагревания планеты связь между экстремальными погодными условиями, такими как ураганы, и изменением климата становится все более очевидной. Более высокие температуры воздуха и моря способствуют тому, что ураганы становятся более мощными и смертоносными.
Ураган начинается с группы гроз над океаном. Многие из них начинаются у западного побережья Африки, когда направленный на запад струйный поток, называемый Африканской восточной струей, дует через восточную Атлантику. Ежегодные сезонные изменения температуры изменяют широту струйного течения, что приводит к появлению ветров низкого давления, которые распространяются в воздухе в виде волн.
Шторма начинают стихать над сушей, так как у них больше нет топлива в виде теплой воды.
Как температура поверхности океана, так глубина теплой воды влияют на то, насколько сильным становится ураган.
Над теплой водой шторм всасывает больше водяного пара и образуя сухую атмосферу с низким давлением в центре.
По мере того, как шторм продолжает всасывать водяной пар, он толкает больше ветра к внешним краям штормовой системы, заставляя ветер поглощать больше влаги и создавая петлю обратной связи. Если они сохранятся, центр низкого давления в тропическом шторме сформирует эпицентр урагана.
Согласно данным НАСА, температура поверхности океана должна составлять 26 , чтобы образовался ураган.
Когда температура повышается даже на один градус, в атмосферу может попадать примерно на семь процентов больше пара.
Теплый океан способствует быстрому усилению штормов, их интенсивность возрастает менее чем за сутки. Это усложняет задачу метеорологов по заблаговременному прогнозированию поведения шторма и предупреждению тех, кто может оказаться в опасности.
Хотя сейчас ураганы оцениваются по пятибалльной шкале, ученые считают, что этого недостаточно и предлагают ввести новую, шестую, категорию.
Анна Морозова