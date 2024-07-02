Сомнолог рассказал, как выспаться в жару
В жаркую погоду многие плохо спят. Сомнолог Павел Кудинов объяснил, как этого избежать.
В жаркую погоду многие плохо спят. Сомнолог Павел Кудинов объяснил, как этого избежать.
В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что оптимальная температура для сна составляет примерно +21 градус. При этом должна быть влажность. Желательно использовать кондиционер. Если его нет, перед сном можно ополоснуться холодной водой.
Также Павел Кудинов советует закрывать окна шторами во второй половине дня. Тогда помещение будет меньше нагреваться.
«Днем можно использовать плотные шторы и создать аналог блэкаута, чтобы снизить световой поток», — поясняет сомнолог.
Он отметил, что уснуть помогают прогулки на свежем воздухе и физическая активность. Когда человек гуляет, ему в голову приходит меньше плохих мыслей. При физической же активности выжигается адреналин, в итоге тревога перед сном уменьшается.
Отметим, охлаждаться водой перед сном советуют не все специалисты. Например, клинический физиотерапевт Лесли Свонсон считает, что это даже помешает уснуть.
Добавим, проблеме сна в жару уделяется большое внимание. Так, недавно дерматолог Скотт Уолтер назвал два трюка, которые могут помочь заснуть в такую погоду.
Айгуль Сабитова