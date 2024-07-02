Как быстро охладить любой напиток?
Делимся полезным в жаркую погоду секретом охлаждения совершенно любых напитков.
Делимся полезным в жаркую погоду секретом охлаждения совершенно любых напитков.
В жаркие дни очень часто хочется выпить что-нибудь холодное: лимонад, коктейль, чай, вино, или пиво. Конечно, напомним, что неумеренное употребление алкоголя в любую погоду, особенно, в жару, может быть очень опасно для здоровья. Тем не менее есть способ быстро охладить любой напиток, не добавляя в него лед. Ведь лед будет таять, разбавлять ваш напиток. И не всегда хочется пить коктейль именно со льдом. Как быстро сделать холодным любой напиток рассказал Станислав Данилов, шеф-бармен ресторана «Шико»:
"Если вы не хотите добавлять лед в напиток, то все равно можно его быстро охладить, нам поможет физика. Берем бутылку, допустим, с газированной водой или с вином. Ставим эту бутылку в более широкую тару, куда заливаем холодную воду, кладем лед и насыпаем много соли. Соль можно брать любую, йодированную, морскую, крупную поваренную — все равно. Насыпаем пару столовых ложек и перемешиваем бутылкой, которая стоит в центре. Чем больше концентрация соли, тем быстрее будет охлаждение, но все же очень много соли не нужно.
Три-четыре минуты, и напиток в бутылке будет уже очень холодным. Вы увидите, на нем выступит иней и конденсат.
Дело в том, что соль здорово ускоряет процесс охлаждения и это отличный способ, если нужно охладить быстро бутылку вина или шампанского. Пара минут в ведре со льдом, водой и солью — и вино уже суперхолодное.
При этом напиток не соприкасается со льдом, лед не тает и не разбавляет его.
Не обязательно брать напиток в бутылке, можно взять стакан, кувшин — любую тару, которую вы поставите в большую емкость".