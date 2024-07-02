16:25 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 3 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 3 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Reuters

3 июля все православные чтят память епископа Патарского, священномученика Мефодия. В народе эта дата известна как Мефодий Перепелятник. Мефодий учил прихожан христианству мирно и тихо, но при этом был тверд, отстаивая чистоту православия и борясь с ересью.

С 3 июля связано множество примет — как погодных, так и народных. Рассказываем, на что нужно обращать внимание 3 июля 2024 года, чтобы предугадать погоду, а также что можно делать в этот день, а что нельзя.

Приметы погоды 3 июля

Считается, что 3 июля может предсказать погоды даже на 40 дней вперед! И вот какие приметы связаны с днем памяти епископа Патарского.

  • Перепелка закричала — к дождю, а если близко к дому подошла — к холодной зиме.
  • Дождь предвещают лягушки, которые либо расквакались, либо вышли на сушу из водоемов.
  • Если раскричались лебеди с вечера — быть дождю на следующий день.
  • Если 3 июля пошел дождь, лить будет еще 40 дней.
  • Паук в углу паутину плетет — к жаркой погоде, а старую паутину рвет — к сильному ветру и затяжным дождям, а снова плетет — перемена погоды к лучшему.
  • Муравьи в муравейнике спрятались — к ветреной погоде.
  • В лесу звонкое эхо знаменует хорошую погоду.
  • Сова ухает на крыше дома — к пожару.
  • Сом всплывает с глубины — перед ненастьем, возможно, сопровождающимся грозой.

Что можно делать 3 июля

Согласно народным приметам, 3 июля можно смело доверяться своей интуиции, так как в этот день она точно не подведет. А интуиция — это важная способность, которой нужно уметь пользоваться. В статье рассказали, как это сделать.

Считается, что 3 июля нужно подкормить домашних животных, причем не каким-либо специальным кормом, а едой с вашего стола. Так вы не только доброе дело сделаете, но и сохраните достаток.

Если вы долгое время откладывали поход ко врачу, 3 июля — самое время, чтобы посетить специалиста. Считается, что начатое 3 июля лечение даст лучшие результаты.

Если вам посчастливилось увидеть белого перепела, то он точно принесет удачу и счастье, скоро произойдет что-то хорошее.

Для путешественников также есть хорошие новости. Если вы отправитесь в дальний путь, то все точно пройдет удачно.

Согласно народным приметам, если вы застенчивый человек, то вам нужно выпить сырое перепелиное яйцо натощак. Это придаст вам уверенности в себе.

Что запрещено делать 3 июля

Чтобы не переживать неудачи, надо знать, что нельзя делать 3 июля.

Так, не рекомендуется есть мясо любой птицы в день Мефодия Перепелятника. Тот, кто ослушается, будет голодать. А если потревожить пауков и порвать паутину, даже случайно, можно потерять достаток и навлечь на себя полосу несчастий. По этой же причине нельзя пересчитывать отложенные деньги.

Женщинам нельзя заплетать косы в этот день, иначе в будущем будут проблемы с волосами. А если вы и так не заплетаете волосы, а они все секутся, надо знать, почему это происходит. И это не совсем зависит от ухода за ними.

Согласно поверьям, 3 июля нельзя выбрасывать мусор и старые вещи. Кто ослушается, тот еще долго не сможет приобрести что-то новое и нужное.

Анна Морозова

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