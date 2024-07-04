Народные приметы на 5 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 5 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 5 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 5 июля отмечается как Ульянин день, Евсеев день. У наших предков эта дата была связана с множеством примет.
Рассказываем, какие приметы связаны с 5 июля 2024 года и что можно делать, а что нельзя.
Согласно народным приметам, в Ульянин день можно узнать, как долго продлится тепло.
В народе Ульянин день посвящали работам с колодцем. Считалось, что если очистить его 5 июля, то вода в нем станет особенно полезной для здоровья.
Если любое дело вы начнете вечером 5 июля, тогда все закончится благополучно.
Также одинокие могут встретить свою судьбу. Если увидели человека, чем-то похожего на вас, обратите на него внимание, ведь подобное тянется к подобному.
Наши предки в Ульянин день наводили порядок в доме, чтобы очиститься от всякой нечисти. А чтобы не только очиститься от нечисти, но еще и притянуть к себе удачу на весь день, можно отправиться в путешествие. Путникам точно повезет 5 июля. А еще пешие прогулки на свежем воздухе полезны как для тела, так и для мозга.
Согласно поверьям, 5 июля лучше не садиться за руль, так как в эту дату высока вероятность аварий. Также нежелательно начинать дела до вечера, так как они не увенчаются успехом, а если начать вечером, все закончится благополучно.
По приметам, девушкам нельзя ходить по траве. Считается, что они так путают дорогу суженому, и он не сможет найти любимую. И эту примету лучше соблюсти, так как одиночество ведет к негативным изменениям в работе мозга.
Нельзя в Ульянин день поддаваться каким-либо соблазнам, особенно денежным, так как можно столкнуться с большими проблемами личного характера. Также не ругайтесь с близкими людьми, потому что наладить отношения с ними потом будет сложно.
Анна Морозова