Площадь ледников Аляски сокращается в пять раз быстрее, чем в конце XX века

«Ледниковые поля Аляски особенно уязвимы для глобального потепления, так как повышенные температуры окружающей среды воздействуют на всю их поверхность. В дополнение к этому плоская природа этих ледников не позволяет им отступить в горы и найти новую точку температурного равновесия. В будущем эти процессы могут привести к необратимому отступлению этих ледовых массивов», — заявила доцент Университета Ньюкасла Бетан Дейвис, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при изучении состояния ледникового поля Джуно, крупного массива льда, расположенного на юге Аляски. Его общая площадь составляет около 3,9 тыс. кв. км, а длина и ширина достигают 140 и 75 км. За состоянием этого ледникового поля, многие из ледников которого быстро отступают в последние десятилетия, ученые непрерывно наблюдают с середины XX века.
Климатологи заинтересовались тем, как менялось состояние этих ледников в последние несколько десятилетий, когда средние температуры в Арктике начали стремительно расти в результате глобального потепления. Для получения подобных сведений исследователи проанализировали и объединили данные, которые собирались метеорологическими станциями в Джуно и других регионах Аляски с 1941 года, а также составили карты ледникового поля Джуно по снимкам, полученным при помощи самолетов в 1948 и 1979 году.
Ускоренное таяние ледников Аляски.
Эти карты и данные исследователи сопоставили с тем, как выглядел данный массив льда на спутниковых снимках, полученных климатическими зондами Sentinel и Landsat в промежутке между 1990 и 2019 годами. Данное сравнение указало на то, что до 1979 года площадь и объем ледникового поля Джуно сокращались стабильными темпами, тогда как в последующие десятилетия темпы убыли этих показателей резко ускорились.
В частности, ученые обнаружили, что в последние годы площадь этого массива льда сокращается примерно в пять раз быстрее, чем это происходило в конце XX века. Аналогичным образом объем поля Джуно в последние годы сокращается примерно в шесть раз быстрее (5,9 куб. км в год), чем в период до 1979 года (0,65 куб. км в год). Особенно быстро эти показатели начали расти после 2005 года, что отражает общий характер перемен климата в Арктике.
Подобные результаты замеров, как отмечают ученые, сильно расходятся с текущими представлениями о том, как будет меняться площадь и облике ледникового поля Джуно. Ранее климатологи предполагали, что ускоренное сокращение объемов и площади этого массива льда начнется лишь в конце XXI века, однако собранные учеными данные указывают на то, что этот процесс начался уже сейчас. Это необходимо учитывать при оценке того, как будет меняться облик Арктики по мере дальнейшего роста температур на Земле, подытожили исследователи.