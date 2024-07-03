Магнитные бури в июле 2024 года: ждать ли проблем со здоровьем в «опасные» дни

Подробнее о том, ждать ли сильных геомагнитных колебаний в июле 2024 года и как подготовиться к этому природному явлению, — в материале «Известий».
Геомагнитные бури в июле 2024 года: расписание
Магнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызваны поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой. Мощность бурь принято измерять по пятибалльной шкале с индексом G. Система подразделяет интенсивность явления на уровни от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури).
Заранее предсказать силу магнитных бурь невозможно, поскольку солнечные вспышки происходят постоянно и прогноз выстраивается в зависимости от их активности. Профессор кафедры анализа геофизической информации и метеорологических прогнозов Северо-Кавказского федерального университета Роберт Закинян уточнил, что ученые могут только наблюдать за явлениями на солнце и при обнаружении коронарных выбросов предупреждать о возможном приближении к Земле магнитных бурь в краткосрочной перспективе. Обычно расписание составляют на 27 дней, поскольку именно за этот период Солнце совершает полный поворот вокруг своей оси относительно Земли.
Корональный выброс массы — это выброс вещества из звездной короны.
Корональный выброс является наиболее ярким проявлением солнечной активности. Высокоэнергичные фотоны выходят из атмосферы Солнца на скорости от 300 до 3500 км/с. Когда такие облака достигают Земли, возникают полярные сияния и геомагнитные бури.
Активность на Солнце отслеживают российские Институт космических исследований и Институт солнечно-земной физики. Так, ученые уверяют, что июль начнется без потрясений и повышений геомагнитного фона. 1 июля магнитосфера весь день находилась в спокойном состоянии, не превышая «зеленую зону» комфорта на карте прогноза. Солнечная активность начнется в ночь на 4 июля и продлится до 6 утра. Чуть заметное повышение показателей будет наблюдаться с 14 по 16 июля и с 20 по 21 июля. Сильные геомагнитные колебания ожидаются в конце месяца — 28 и 29 июля. Сила шторма достигнет уровня G1.
Ученые обнаружили, что частота вспышек на Солнце соответствует циклу в 11 лет. В каждом подобном периоде есть пик активности, когда происходит наибольшее количество выбросов. В связи с этим усиливается и интенсивность магнитных бурь. Заранее предсказать момент сильной активности Солнца нельзя. Ученые могут определить максимум только спустя семь месяцев после того, как он закончился. Согласно предварительным расчетам, в текущем цикле пик будет наблюдаться в конце 2024 года и в начале 2026-го.
Кто страдает от магнитных бурь
Принято полагать, что магнитные бури плохо влияют на метеозависимых людей и даже могут вызвать различного рода недомогания. Метеозависимость — это термин, которым принято описывать восприимчивость человеческого организма к смене погоды и атмосферным явлениям. Однако подобный диагноз не признан официальной медициной и не внесен в Международную классификацию болезней (МКБ).
В соответствии с современной наукой магнитное поле Земли не влияет напрямую на здоровье человек, как и любая другая вспышка на Солнце. Считается, что за тысячелетия эволюции живые существа хорошо адаптировались к геомагнитным возмущениям. Реальным рискам подвержены только летчики и космонавты. Которые во время магнитных бурь могут получить повышенную дозу радиации.
Врач общей практики в группе компаний BestDoctor Вероника Лисицкая утверждает, что у здорового человека скачки атмосферного давления солнечной активности и магнитные бури не должны вызывать негативных реакций. Симптомы, которые часто приписывают метеозависимости, являются проявлением уже существующих заболеваний.
По ее словам, в наибольшей степени такому влиянию подвержены люди с анемией, латентным дефицитом железа, которые склонны к сбоям в работе щитовидной железы и с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Однако в научном обществе также бытует мнение, что космическая погода воздействует на электрический заряд внутри клеток организма. В результате чего человек может ощущать физические изменения в период повышенной солнечной активности.
«Все живые существа созданы из молекул, частицы (электроны) которых вращаются вокруг ядра, создавая тем самым электрический ток. Каждый атом человеческого тела обладает магнитным полем. Следовательно, мы должны быть подвержены и внешнему влиянию. Однако мы является устойчивой системой, небольшие колебания не должны влиять на здоровый организм», — объяснил Роберт Закинян.
При этом невролог «Московских центров МРТ», к.м.н Евгений Пахомов напоминает, что в случае с МРТ на организм человека воздействует более сильное магнитное поле, не причиняя никакого вреда. А плохое самочувствие в период магнитных бурь может быть результатом ипохондрии и самовнушения.
Мировая катастрофа: что грядет в будущем
Мощнейшая за всю историю наблюдений геомагнитная буря произошла 1 сентября 1859 года. Комплекс событий, который включал в себя как сам шторм, так и вызвавшие его мощные активные явления на Солнце, именуют Солнечным суперштормом. Северные сияния наблюдались по всему миру, даже над Карибами. Явление нанесло серьезный ущерб людям: телеграфные линии оказались перегружены, во многих городах отключилось электричество.
Согласно экспертам National Geographic, солнечные бури XXI века грозят куда более серьезными последствиями, если учитывать зависимость современного человечества от электричества и телекоммуникаций.
На конференции по коммуникациям в августе 2021 года американская исследовательница Сангита Абду Джоти представила доклад, в котором изложила предположения, что местная и региональная интернет-инфраструктура несильно пострадает даже при максимальных вспышках на Солнце. Она объяснила это тем, что на оптоволокно, из которого состоят провода, магнитные бури не повлияют. Однако явление может спровоцировать разрушение длинных проводных кабелей, соединяющих континенты и страны. Прекращения их работы отключит планету от интернета. Последствия подобной бури могут привести к катастрофе и будут стоить глобальной экономике $10 трлн.