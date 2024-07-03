В большинстве субъектов России прогнозируют опасную жаркую погоду

«Очень жаркая погода на юге. В Волгоградской области с 3 по 7 июля — 37−38 градусов, в Ростовской — 38−40, в Астраханской области — 40−41, этот субъект и так самый жаркий, а тут уж и Турция не сравнится. В Краснодарском крае с 5 по 7 июля — 32−35 градусов», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что такая погода является «опасно жаркой». Синоптик сообщил, что на юге Архангельской области с 3 по 7 июля температура будет на 6−9 градусов выше нормы и достигнет 27−33 градусов, в Вологодской области в эти дни прогнозируется 28−33, в Коми — 25−27.
По словам Вильфанда, во всех субъектах Центрального федерального округа с 3 по 5 июля ожидается 28−35 градусов, в Черноземье — до 37. В Поволжье температура до конца недели будет в диапазоне 30−37 градусов, на Урале прогнозируется от 28 до 34 градусов, на юге Сибири — до 36 градусов, в Якутии — 30−37 градусов, в Приморском крае — 30−33 градуса.