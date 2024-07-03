В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары, 8 из них — в региональных центрах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары, 8 из них — в региональных центрах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, минувшие сутки ознаменовались очередной серией из 39 температурных рекордов, из них 8 — зафиксированы в региональных центрах», — рассказал синоптик.
Он напомнил, что температурный рекорд 1890 года обновился в Москве, во вторник в столице воздух прогрелся до плюс 32 градусов. Прошлый рекорд составил плюс 31,9 градуса. Также рекордная жара была во вторник в Запорожье, Твери, Брянске, Владимире, Туле, Вологде, Владивостоке.
«Сегодня “язык” тепла будет ориентирован из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, а значит в этих регионах возможны новые температурные рекорды», — уточнил Тишковец.