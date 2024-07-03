09:02 (мск), источник: ТАСС

Москвичам вновь напомнили об опасности пребывания на солнце в жару

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Жителям и гостям столицы в среду следует избегать длительного пребывания на солнце из-за сильной жары, сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: Агентство «Москва»

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко — столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки от плюс 32 до плюс 34 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице и позаботьтесь о домашних питомцах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы из-за жары работают в усиленном режиме. Специалисты непрерывно проверяют состояние улично-дорожной сети, регулярно промывают водой дороги, тротуары и дворовые территории, при температуре выше плюс 25 градусов проводится аэрация.

Горожан призывали избегать длительного пребывания на солнце также 2 июля.

В московском регионе до полудня четверга, 4 июля, продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. В дневные часы максимальная температура воздуха может достигать от 33 до 36 градусов.

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