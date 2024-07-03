Москвичам вновь напомнили об опасности пребывания на солнце в жару

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко — столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки от плюс 32 до плюс 34 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице и позаботьтесь о домашних питомцах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы из-за жары работают в усиленном режиме. Специалисты непрерывно проверяют состояние улично-дорожной сети, регулярно промывают водой дороги, тротуары и дворовые территории, при температуре выше плюс 25 градусов проводится аэрация.
Горожан призывали избегать длительного пребывания на солнце также 2 июля.
В московском регионе до полудня четверга, 4 июля, продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. В дневные часы максимальная температура воздуха может достигать от 33 до 36 градусов.