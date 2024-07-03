Назван рекордсмен среди штормов, продержавшийся 36 дней
Это самый длинный циклон в истории. И очень выносливый.
Это самый длинный циклон в истории. И очень выносливый.
Циклон «Фредди» стал самым продолжительным тропическим циклоном из зарегистрированных. Его продолжительность достигла 36 дней, пишет Science Alert.
«Фредди» возник в феврале 2023 года (6 февраля его признали штормом) у берегов северной Австралии, а закончился в марте. 21 февраля циклон достиг Мадагаскара, пересек остров и 24 февраля достиг Мозамбика. Затем он проследовал над Мозамбиком и Зимбабве, вызвав проливные дожди и наводнения. Потом «Фредди» повернул обратно к побережью и с новой силой обрушился на Мадагаскар, а после вновь направился через Мозамбик и Малави, где в результате наводнений и оползней были уничтожены дома, дороги и мосты. В Малави из-за него погибли или пропали без вести более 1 200 человек, свыше 2 100 получили ранения. В Мозамбике пострадали свыше 1,3 миллиона человек, более 180 человек умерли. На Мадагаскаре в результате первого и второго выхода на берег пострадали почти 200 тысяч людей.
В ООН и Всемирной метеорологической организации (ВМО) пришли к выводу, что этот шторм установил новый мировой рекорд. «Фредди» обогнал тропический циклон «Джон», который в 1994 году продержался 29,8 дня (при этом последний все же преодолел самое большое расстояние — 13 159 километров).
ВМО подчеркивает, что изменения климата связаны не только с возросшей вероятностью возникновения крупных ураганов, но и с прямым увеличением их разрушительной силы.
Тропические штормы черпают свою силу из теплой воды и ослабевают над сушей, поэтому «Фредди» в конечном итоге рассеялся. Кстати, ущерб, нанесенный им, оценивается в 481 млн долларов.
Ранее ученые рассказали об одном из последствий усиления тропических циклонов.
Айгуль Сабитова