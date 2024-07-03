09:54 (мск), источник: Московский комсомолец

Дачников предупредили о рисках установки фигур из искусственной травы

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат ГД Никита Чаплин в комментарии «Российской газете» рассказал, что топиарии, изготовленные из искусственной травы, могут представлять ряд опасностей.

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Источник: РИА "Новости"

«Первый важный минус — интенсивное использование химических веществ», — сказал парламентарий, отметив, что для создания искусственной травы в больших количествах используются различные химвещества, включая красители и клеи. А при контакте с кожей или попадании в организм человека могут возникать аллергические реакции. «И для животных крайне опасно, — добавил Чаплин. — Если эти химикаты будут стоять на даче под палящим солнцем».

Кроме того, топиарии накапливают пыль и грязь, а вредители, к примеру, клещи, могут запутаться в таких скульптурах.

«И главный минус — пожароопасность, — считает глава объединения подмосковных дачников. — Искусственные материалы могут быть легкогорючими».

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