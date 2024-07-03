Дачников предупредили о рисках установки фигур из искусственной травы

«Первый важный минус — интенсивное использование химических веществ», — сказал парламентарий, отметив, что для создания искусственной травы в больших количествах используются различные химвещества, включая красители и клеи. А при контакте с кожей или попадании в организм человека могут возникать аллергические реакции. «И для животных крайне опасно, — добавил Чаплин. — Если эти химикаты будут стоять на даче под палящим солнцем».
Кроме того, топиарии накапливают пыль и грязь, а вредители, к примеру, клещи, могут запутаться в таких скульптурах.
«И главный минус — пожароопасность, — считает глава объединения подмосковных дачников. — Искусственные материалы могут быть легкогорючими».