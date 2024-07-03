Народные приметы на 4 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 4 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 4 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 4 июля обозначено как Ульянов день. Ранее в эту дату начинали первые сенокосы. За Ульяновым днем следует Ульянин, поэтому на Руси, занимаясь дела, приговаривали: «Пришло время сенокосов. Ульян кличет Ульяну».
Какие приметы связаны с 4 июля 2024 года? Разбираемся вместе с вами.
Рассказываем, какие погодные приметы связаны с 4 июля.
Поскольку символом Ульянова дня является липа, с ней связано множество примет.
Так, чтобы в дом привлечь богатство, нужно встать под липу, потрясти ее и произнести особые слова. Далее опавшие цветки надо собрать и положить туда, где лежат сбережения. Один из цветков следует убрать в кошелек и носить там всегда.
Согласно приметам, чтобы в семье не было ссор, жене нужно положить на кровать крестом две ветки липы, которые должны пролежать 40 дней. Затем их нужно сжечь, а пеплом посыпать порог дома. А если ссора все же произошла, могут помочь фразы, которые приведут к помирению.
Еще одна традиция связана с водоемами. Говорят, что надо трижды окунуться в реку, озеро или пруд с головой. После этих действий в жизнь обязательно должны прийти счастье и благополучие, а все плохое смоется водой.
Кроме того, в Ульянов день полагается помогать бездомным. Однако ходит поверье, согласно которому нельзя смотреть просящему в глаза, так как можно оказаться на его месте.
В Ульянов день сложились особые запрещающие приметы. И вот что нельзя делать в этот день:
Анна Морозова