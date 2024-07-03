13:43 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 4 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 4 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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В народном календаре 4 июля обозначено как Ульянов день. Ранее в эту дату начинали первые сенокосы. За Ульяновым днем следует Ульянин, поэтому на Руси, занимаясь дела, приговаривали: «Пришло время сенокосов. Ульян кличет Ульяну».

Какие приметы связаны с 4 июля 2024 года? Разбираемся вместе с вами.

Приметы погоды 4 июля

Рассказываем, какие погодные приметы связаны с 4 июля.

  • Если ночная роса не просыхает, то быть грозе.
  • О дожде расскажет лилия, что едва утром поднимается над водой.
  • Если в течение дня солнце светит ярко и греет, то к вечеру пойдет дождь.
  • Листья папоротника закручиваются книзу — к ясной погоде, а если расправляются — к сырой.
  • Облака в кучу стягиваются — к ненастью.
  • Радуга на востоке — предвестник хорошей погоды.
  • Погожие дни предвещают красные и белые круги около звезд.

Что можно делать 4 июля

Поскольку символом Ульянова дня является липа, с ней связано множество примет.

Так, чтобы в дом привлечь богатство, нужно встать под липу, потрясти ее и произнести особые слова. Далее опавшие цветки надо собрать и положить туда, где лежат сбережения. Один из цветков следует убрать в кошелек и носить там всегда.

Согласно приметам, чтобы в семье не было ссор, жене нужно положить на кровать крестом две ветки липы, которые должны пролежать 40 дней. Затем их нужно сжечь, а пеплом посыпать порог дома. А если ссора все же произошла, могут помочь фразы, которые приведут к помирению.

4 июля считается благоприятным днем для свадеб. Считается, что в эту дату судьба покровительствует влюбленными.

Еще одна традиция связана с водоемами. Говорят, что надо трижды окунуться в реку, озеро или пруд с головой. После этих действий в жизнь обязательно должны прийти счастье и благополучие, а все плохое смоется водой.

Кроме того, в Ульянов день полагается помогать бездомным. Однако ходит поверье, согласно которому нельзя смотреть просящему в глаза, так как можно оказаться на его месте.

Что запрещено делать 4 июля

В Ульянов день сложились особые запрещающие приметы. И вот что нельзя делать в этот день:

  1. Запрещается в этот день ломать ветки липы и рубить деревья. Если человек ослушается, то его ждут несчастья и беды.
  2. Стоит избегать любовных магических ритуалов, так как они могут обернуться против вас. По этой же причине нельзя ссориться с родными, близкими и любимым человеком.
  3. Не стоит хвастаться тем, что в вашей личной жизни все хорошо. В ином случае можно сглазить любовные отношения.
  4. Лучше всего 4 июля отказаться от путешествий и любых начинаний. Согласно поверьям, дела не пойдут удачно, а путешествие окажется несчастным.
  5. 4 июля также не рекомендуется заводить кошку девушкам и женщинам, так как она может остаться одна на всю жизнь.
  6. Нельзя ходить 4 июля по мокрому полю. Ослушавшихся ждут слезы и разрыв любовных отношений.
  7. Согласно поверьям, нельзя разговаривать с незнакомцами — это может принести беды. Более того, стоит обходить стороной агрессивных подростков. А если случилось с ними встретиться, психолог рассказала правила, которые нужно соблюдать, чтобы сохранить свое здоровье.

Анна Морозова

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