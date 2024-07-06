Народные приметы на 7 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 7 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 7 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
День Ивана Купалы, который отмечают каждое 7 июля, появился еще на Руси в языческие времена, поэтому его первоначальное название неизвестно. Символами праздника стали два цветка. Один из них — не существующий в природе цветок папоротника, другой — Иван-да-Марья.
Рассказываем, что можно и что нельзя делать 7 июля 2024 года, а также какие существуют погодные приметы.
И вот какие приметы погоды связаны с 7 июля.
На Ивана Купалу не забудьте обязательно искупаться. В таком случае вы избавитесь от всех болезней.
Считается, что 7 июля — отличный день для сбора лекарственных трав, так как у них удваивается целебная сила.
Если на Купалу загадать желание и при этом успеть перепрыгнуть через костер, оно обязательно сбудется. Также считалось, что если любовная пара перепрыгнет через костер, взявшись за руки, скоро будет свадьба.
С огнем связана и еще одна примета: считается, что если сжечь одежду больного, он скоро выздоровеет.
Разведите костер еще и ради того, чтобы избавиться от нечистой силы и неприятностей.
На Руси с днем Ивана Купалы связывали множество плохих примет.
7 июля нельзя принимать никакие подарки, в том числе сладости. Считается, что любую вещь в этот день можно заговорить на зло. Чтобы уберечь себя от несчастий, также не стоит уходить далеко от деревни, иначе леший утащит. Во время купания опасно заплывать слишком далеко — русалки утянут на дно.
Тем, кто верит в жизнь после смерти, нельзя есть ягоды. Считается, что умершие останутся голодными. Также нельзя употреблять ягоды женщинам, так как таким образом можно сгубить детей.
Также, согласно народным приметам, нельзя спать в ночь на 7 июля, так как злые духи могут утащить в лес. Если вы прислушались к этой рекомендации, прочитайте статью о том, как чувствовать себя лучше после бессонной ночи.
В Иванов день также нельзя жаловаться на жизнь, так как роптание принесет еще больше бед и несчастий.
Если вы на земле увидели деньги, лучше всего просто пройти мимо, иначе вы станете носителем чужих бед.
Анна Морозова