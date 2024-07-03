Смерчи вновь ожидаются в Москве в пятницу
В пятницу с 12:00 до 21:00 в столице есть вероятность формирования смерчей, сообщает Гидрометцентр РФ.
В пятницу с 12:00 до 21:00 в столице есть вероятность формирования смерчей, сообщает Гидрометцентр РФ.
Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
«Ветер, период предупреждения — с 12:00 5 июля до 00:00 6 июля. При грозе 5 июля ожидается шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с. В период с 12:00 до 21:00 имеется опасность формирования смерчей. Гроза, период предупреждения — с 12:00 5 июля до 00:00 6 июля. 5 июля ожидается гроза с сильным ливнем (более 20 мм осадков за час), местами с очень сильным дождем и крупным градом», — говорится в сообщении.
«Оранжевый» уровень опасности на этот же период также объявлен в Подмосковье.