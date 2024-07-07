09:06 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 8 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 8 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: РИА "Новости"

8 июля в народе почитают святых Петра и Февронию как покровителей домашнего очага и хранителей супружеской любви.

Есть множество примет, связанных с погодой и тем, что можно делать, а что нельзя. Рассказываем подробнее.

Приметы погоды 8 июля

Как погодные приметы связаны с 8 июля и на что нужно обратить внимание, нам говорят народные приметы.

  • Подул северный ветер — к ясным и солнечным дням, а восточный — к дождю.
  • Летний сильный дождь резко меняет силу — к улучшению погоды.
  • Яркая радуга над водой — к дождю.
  • Несколько дней сохраняется ветреная погода — к засухе.
  • Если с начала дня тепло, а потом резко похолодало и пошел дождь — будет град.
  • Если много клевера, июль будет дождливым.
  • С 8 июля ожидается 40 жарких дней.
  • Утренние дожди обычно короткие.

Что можно делать 8 июля

С 8 июля связано много хороших примет, и особенно внимание к дате следует обратить одиноким людям и супругам.

Считается, что если муж или жена подарили вам подарок из горного хрусталя или изумруда, никогда не расставайтесь с этим изделием, так как оно будет самым сильным талисманом.

Если супруги 8 июля будут делать дела вместе, свой век они не будут знать горя. Влюбленным в этот день также лучше быть рядом друг с другом, чтобы укрепить отношения. А одиноким, чтобы встретить свою судьбу, рекомендуется знакомиться с новыми людьми.

Семьям, которые хотят завести детей, нужно пойти в храм и помолиться Богу, чтобы он послал малышей паре.

Просить руки и сердца возлюбленной 8 июля — верный знак, что брак будет долгим и крепким.

Что запрещено делать 8 июля

С днем Петра и Февронии связаны и плохие приметы.

Так, перед заходом в воду надо обязательно креститься. Если этого не сделать, русалки утянут на дно.

Нельзя ругаться с родными и близкими, так как от вас может отвернуться удача. Также, согласно поверьям, потерять ее можно, если назначить на этот день переезд. Из-за него, кстати, также можно лишиться достатка и здоровья.

Наши предки 8 июля не занимались любыми работами, связанными с шитьем и вязанием. Все дело в том, что нитки будут путаться, изделие выйдет некачественным, а также удачу можно зашить.

Не принято 8 июля печь что-либо и делать тесто. Считается, что тот, кто нарушит запрет, столкнется с финансовыми трудностями.

Анна Морозова

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