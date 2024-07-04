Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей в Москве и Подмосковье

«В период с 12:00 до 21:00 [5 июля] имеется опасность формирования смерчей», — отметили в Гидрометцентре РФ. С 12:00 пятницы в столице ожидаются гроза с сильным ливнем, местами очень сильный дождь, крупный град и шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с при грозе. Интенсивность осадков может составить более 20 мм/ч. Аналогичные погодные условия прогнозируются в Московской области.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале предупредил горожан и гостей Москвы о сложных метеоусловиях. «Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя», — призвал он.
Первыми стихию могут встретить области Центральной России, а именно Смоленская, Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Тульская и Калужская, где штормовое предупреждение будет действовать с 15:00 мск 4 июля и до конца суток 6 июля. Метеорологи прогнозируют грозы с ливнями, крупным градом и шквалистым усилением ветра. «Интенсивность осадков может превысить 30 мм/ч, в указанный период имеется опасность формирования смерчей», — подчеркнули в Гидрометцентре.
Сложные погодные условия ожидают и в северно-западных регионах страны. Так, вероятность гроз, ливней, града, сильного ветра и образования смерчей сохраняется в Псковской области с вечера 3 июля. В Новгородской и Ленинградской областях предупреждение действует до конца 5 июля.