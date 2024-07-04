Когда сажать капусту в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Важный этап в выращивании популярного и полезного овоща — посадка растения. Этот процесс позволяет получить свежие и экологически чистые продукты прямо с собственного огорода. В статье расскажем о разновидностях капусты, когда и где сажать ее в 2024 году, а также вместе с экспертом дадим полезные советы по уходу.
Что важно знать о выращивании капусты своими руками
Растение относится к роду однолетних и многолетних культур семейства капустных, или крестоцветных. Благодаря богатому содержанию витаминов, минералов и питательных веществ капуста в рационе человека считается ценным продуктом. Сегодня овощная культура выращивается практически во всех странах мира.
|Сроки посева
|Зависят от климатических условий и региона, в котором сажают капусту. В большинстве случаев растения высаживают в землю весной — 25—30 апреля, когда почва прогреется до +10 °C
|Глубина посадки семян
|Семена следует погружать в грунт на 1—1,5 см. Глубокая посадка может замедлить прорастание, а поверхностная — усложнить уход за капустой
|Место высадки растения
|Хорошо освещенный участок
|Схема посадки (посева)
|Ранние сорта — 55 × 50 см;
|среднеспелые сорта — 65 × 60 см;
|поздние сорта — 75 × 70 см
|Предшественники для капусты
|Благоприятные культуры — чеснок, огурцы, лук, морковь, картофель, бобовые культуры.
|Нежелательные культуры — все виды капусты, брюква, репа, редис, редька
Сегодня создано множество видов капусты. Различаются они по цвету, вкусу, срокам созревания, стойкости к морозам, размерам и форме кочана. Разнообразие сортов овощной культуры позволяет выращивать несколько видов на грядке рядом друг с другом.
Этот тип капусты отличается своей белоснежной, сочной и нежной головкой, которая при правильном уходе становится вкусной и питательной. Белокочанный сорт широко используется в кулинарии благодаря нежному вкусу и полезным свойствам. Самый популярный сверхранний сорт в России — «голова садовая». Из-за высокого содержания витаминов, микроэлементов и клетчатки этот сорт считается ценным продуктом для поддержания здоровья и укрепления иммунитета.
Скороспелые виды капусты созревают за 60—100 дней, например «малахит F1», «взрыв F1», «экспресс», «июньская». Однако сорта раннего созревания не подходят для заготовок и их не оставляют на долгое хранение. Такую капусту лучше использовать сразу, например приготовить щи или витаминный салат. Среднеспелые сорта созревают за 120—140 дней, например «ринда», «надежда», «слава 1305», «мегатон F1», «тобия F1», «купчиха». Кочаны этих видов самые сочные и хрустящие.
Чтобы успешно вырастить белокочанную капусту, нужно выбрать хорошо освещенное место в огороде и плодородную почву. Рекомендуется высаживать рассаду в начале весны. Белокочанную капусту стоит обильно поливать, регулярно удобрять, удалять сорняки, рыхлить почву, а также обрабатывать от вредителей и болезней.
Капуста богата витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет человека.
Раннеспелые виды: «снежок F1», «дачница», «снежинка», «фрюерните». Эти сорта имеют нежный и слегка сладковатый вкус.
Среднеспелые популярные виды: «белая красавица» и «отечественная».
Поздние сорта больше всего подходят для южных регионов России. Наиболее распространенные: «адлерская весенняя» и «сочинская».
Этот сорт капусты отличается нежной и сочной мякотью, которая подходит для приготовления разнообразных блюд. Сажать ее нужно в начале весны. Пекинская капуста требует умеренного полива и регулярного удобрения для формирования головок.
Ранние сорта: «ча-ча F1», «маноко F1», «гидра F1».
Средней спелости: «бокал F1» и «ворожея».
Поздний вид пекинской капусты: «ника F1».
Капуста привлекает внимание огородников своими маленькими сочными головками, напоминающими миниатюрные кочаны. У брюссельской капусты яркий вкус и уникальный аромат, поэтому ее так любят гурманы. Важным преимуществом брюссельской капусты считается ее устойчивость к негативным погодным условиям, а также к насекомым и болезням.
Ранние сорта: «франклин F1», «долмик F1».
Среднеспелые виды капусты: «гранатовый браслет F1», «геркулес».
Позднеспелые: «бриллиант F1» и «сапфир».
Эта капуста отличается нежными соцветиями. В последние годы брокколи стала популярной культурой у садоводов и огородников.
Один из лучших сортов — «грин мэджик F1». Семена обладают высокой всхожестью и хорошо приспосабливаются к разному климату, что делает их идеальным выбором для многих регионов.
Ухаживать за брокколи можно так же, как и за другими сортами: постоянный полив, прополка и подкормка.
Ранние сорта: «лорд F1», «кудрявая голова», «стромболи F1», «юнга F1».
Средней спелости: «маратон F1» и «фиеста».
Поздний виды капусты: «агасси F1» и «батори F1».
Как выбрать семена капусты
При выборе посевного материала советуем учитывать несколько важных факторов.
1. Сроки посадки. Для районов с холодным климатом следует отдать предпочтение семенам раннего сорта. Для более теплых регионов подойдут семена среднего и позднего срока созревания.
2. Устойчивость. При выборе семенного материала стоит смотреть на то, как он реагирует на болезни и вредителей. Некоторые сорта капусты более устойчивы, эта особенность может повлиять на успешность выращивания.
3. Климатические условия. Для регионов с коротким летом и холодными ночами лучше выбирать сорта, способные быстро созревать и выдерживать низкие температуры.
4. Характеристики семян. Обратите внимание на упаковку, где указаны сроки годности, рекомендации по посадке и выращиванию, особенности сорта и другие полезные сведения.
Таблица благоприятных дней для посадки семян капусты на рассаду
Важно учитывать определенные лунные дни для посадки растений. Выбор неподходящего времени может привести к неудачным результатам и минимальному урожаю.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Март: 1—2, 5—6, 9, 11—12, 14, 18—19, 22—24, 26—29
|Март: 7—8, 10, 20—21, 25
|Апрель: 1—3, 6, 14—15, 19—23, 29—30
|Апрель: 5, 7—9, 24
Таблица благоприятных дней для посадки капусты в открытый грунт
Для огородников, которые высаживают рассаду крестоцветных в соответствии с фазами Луны, составили таблицу благоприятных и неблагоприятных дней. Неудачные моменты для посадки могут быть связаны с сильными ветрами, дождями и заморозками, которые могут повредить нежную рассаду и привести к ее гибели.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Апрель: 1—3, 6, 14—15, 19—2З, 29—30
|Апрель: 5, 7—9, 24
|Май: 3—4, 11—13, 16—20, 26—27, 30—31
|Май: 7—9, 23
|Июнь: 3—4, 7—8, 12—21, 23, 26—27
|Июнь: 1—2, 5—6, 9—11, 22, 24—25, 28—29
Оптимальный период посадки капусты по регионам
В средней полосе России — вторая половина апреля — начало мая. В Ленинградской области посадку начинают в первых числах мая. В Краснодарском крае капусту сажают с марта или с начала апреля. В Сибири и на Урале лучше всего заниматься этим в начале мая.
Как правильно сажать семена капусты на рассаду
Чтобы получить вкусные и сочные кочаны, необходимо сначала вырастить крепкую рассаду. Капуста — культурное растение, требующее определенных условий для роста и развития.
Как подготовить семена к посеву
Перед посевом необходимо выбрать качественный посевной материал от проверенных производителей. Семена нужно залить горячей водой (не кипяток) и оставить на 15—20 минут. Затем переложить в холодную воду на 1—2 минуты. Через некоторое время их помещают в зольный раствор для стимулирования прорастания. Далее зернышки укладывают на влажную ткань на один или два дня для набухания. После всех манипуляций можно сажать капусту в почву.
В каких емкостях выращивать рассаду
Для посева семян капусты можно использовать коробочки, небольшие стаканчики или кассеты объемом 0,3—0,5 л, если планируется пикировка. Также можно выбрать отдельные емкости глубиной около 8 см. Каждая тара должна иметь дренажные отверстия. После заполнения почвой следует тщательно полить ее, так как семена капусты нуждаются во влажной среде для прорастания.
Какую почву выбрать для посадки семян
Для посадки используется обычный грунт, который можно смешать с песком и перегноем или добавить несколько горстей древесной золы.
Где хранить рассаду капусты
Саженцы капусты должны храниться в хорошо освещенном месте, но с ограниченным доступом прямых солнечных лучей. Для этого идеально подойдет окно на юго-западной стороне дома. Оптимальная температура составляет +10…+15 °C. Избегайте резких перепадов, поскольку они могут привести к стрессу для растений. Рассада капусты нуждается в высокой влажности воздуха. Для ее поддержания можно поливать саженцы или использовать контейнер с водой рядом. Обеспечьте постоянную циркуляцию воздуха в помещении, где хранится капуста.
Как ухаживать за рассадой
После посева увлажните почву, используя теплую воду. Обеспечьте рассаде достаточное количество света. Для успешного прорастания семян капусты важно соблюдать температурный режим +20…+25 °C. Чтобы укрепить молодую рассаду и стимулировать ее рост, проводите обрезку верхних побегов. Прореживайте слабые растения, оставляя только самые здоровые. Подкармливайте их удобрениями с низким содержанием азота для стимулирования корневого роста.
Когда нужно пикировать рассаду
После появления двух или трех листьев на стебле саженцев. Затем рассаду поливают водой и через один или два часа пересаживают на новое место. На корнях оставляют немного земли. После пересадки рассаду нужно подержать пару дней при температуре +22…+24 °C, далее вернуть в прежние условия.
Как правильно высаживать рассаду капусты в открытый грунт
Для посева подготовьте плодородную и хорошо увлажненную почву. Посейте семена на глубину 0,5—1 см и старайтесь соблюдать рекомендуемое расстояние: между рядами — 70 см, а в ряду — 60 см. Высаживать рассаду капусты нужно на 35—40-й день после появления всходов, когда высота растений достигнет не менее 15 см.
Особенности посадки семян капусты в открытый грунт
Перед началом посева следует залить лунки водой. Семена высевают на глубину 0,5—1 см, оставляя между ними расстояние 8—10 см. В каждую лунку рекомендуют поместить по 3—4 зернышка.
Полезные советы по выращиванию капусты
Для успешного выращивания этой культуры следует придерживаться нескольких рекомендаций.
1. Полив. Капусте необходимо регулярное увлажнение, особенно в период активного роста. Важно избегать пересушивания или застоя воды, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.
2. Подкормка. Рекомендуется удобрять рассаду капусты дважды: первый раз, когда растение образует два или три листочка, а второй раз — за неделю до пересадки на открытую грядку. Для первой подкормки лучше использовать минеральные удобрения, а для второй — удобрения с содержанием мочевины и сульфата калия.
3. Защита от вредителей и болезней. Один из способов — применение натуральных инсектицидов, настойки трав или пепла (настойки золы). Эти средства считаются безопасными для человека и могут быть эффективны в борьбе с вредителями.
4. Прополка. Для обеспечения необходимого доступа воздуха к корням капусты важно регулярно рыхлить почву. Нужно делать это сразу после полива, чтобы улучшить дренаж и обогатить землю кислородом. Перекопка капусты в открытом грунте проводится каждые 10—14 дней. Это стимулирует рост новых корней и способствует правильному формированию растения.
5. Хранение урожая. Созревание капусты происходит в конце июня или начале июля. Идеальная температура для хранения — +1…+3 °C.
Эксперт Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород», ответила на популярные вопросы о том, как правильно выращивать капусту.
После каких культур лучше сажать капусту?
Исключением считается семейство крестоцветных, к которым она и относится, то есть не нужно перед капустой сеять горчицу в качества сидерата или редис с редькой.
Культура предпочитает плодородную почву и много золы. В идеале нужно выделить для нее место в полутени. У меня в огороде есть пара грядок между ивой и елью, ни одному овощу на них некомфортно, зато капуста этот участок земли любит.
Что лучше не сажать рядом с капустой?
Овощная культура хоть и любит полутень, но сильного затенения не потерпит. Лучше сильнорослые растения рядом не сажать.
Как правильно заглублять капусту при посадке?
Изначально овощ высаживают в небольшие ямки глубиной до 15 см, чтобы по мере роста можно было окучивать. Так капуста не будет падать на бок. Сажаю в пасмурную или дождливую погоду. На неделю создаю тень нетканым материалом поверх дуг, если жарко.
Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород»