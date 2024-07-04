Подкормка томатов: гид по удобрениям

Помидоры — одни из главных овощей лета. Они не только вкусны, но еще и питательны, богаты витаминами и минералами. Сортов их множество: от черри до крупноплодных. При выращивании нужно соблюдать правила агротехники. Это теплолюбивое растение любит нейтральную или слабокислую почву. Важна и своевременная подкормка томатов.
Советы по уходу за помидорами
Перед посевом нужно выбрать сорта, подходящие для выращивания в том или ином регионе. Обычно на рассаду томаты сажают с февраля до середины марта. Есть как раннеспелые (около 100 дней), так и среднеспелые (около 120 дней) и позднеспелые (до 140 дней) сорта. Еще один важный фактор, который необходимо учесть, — размер куста. Детерминантные томаты имеют ограниченный рост, плодоносят один раз за сезон, их не нужно пасынковать. Индетерминантные сорта не ограничены в размерах, нуждаются в пасынковании, но при этом плодоносят в течение всего огородного сезона.
|Посев
|Перед посевом грунт проливают кипятком. Каждое семечко нужно аккуратно положить на землю и немного вдавить. После этого почву увлажняют из пульверизатора, а затем емкости закрывают пищевой пленкой и ставят в теплое место на 5—7 дней. Далее полиэтилен убирают, а ростки размещают в пространстве с достаточным количеством солнца
|Закаливание
|Перед высадкой в грунт рассаду приучают к более холодным условиям. Каждый день на несколько часов ставят окно на проветривание, понижая температуру в помещении до +13…+15 °C. Когда на улице будет примерно столько же градусов, растения начинают закалять на открытом воздухе. Постепенно количество часов увеличивают, тогда к моменту высадки рассада будет готова развиваться в уличных условиях
|Освещение
|Томаты нужно приучать к прямому солнечному свету. Для этого в период закаливания на улице нужно притенять рассаду укрывным материалом, чтобы она не получила ожогов. Постепенно ростки выносят на солнце на более длительное время, пока они не привыкнут к новой среде
|Полив
|Рассаду приучают к более редким поливам постепенно. Объем воды нужен такой, чтобы полностью смочить земляной ком у растений. На следующий после полива день грунт вокруг кустов рыхлят, чтобы увеличить приток кислорода к корням
|Температура
|В период формирования всходов температура должна быть около +20…+25 °C. Когда семена проклюнутся, их помещают в холод на одну неделю: +16 °C днем, +12 °C ночью. Через семь дней температуру снова повышают до +20 °C. За несколько дней до высадки рассаду закаливают, помещая на больший срок в естественные природные условия
|Влажность воздуха
|Среда для выращивания рассады должна быть относительно влажной. Если из-за отопительного сезона воздух сухой, растениям можно помочь, опрыскивая их утром и вечером из пульверизатора
|Регуляторы роста
|Если рассада слишком вытянулась, можно обработать ее регуляторами роста, например препаратом «Атлет»
|Пикировка
|Для пикировки пересаживают томаты из общей емкости в отдельные стаканчики, прищипывая при этом центральный корень. Во время процедуры можно не только отбраковать слабые растения, но и активизировать формирование боковых корней
Чем подкармливают помидоры
Удобрения — специальная подкормка растений веществами для питания и повышения плодородности почвы. При их внесении восполняется дефицит тех или иных химических компонентов. В результате растения лучше развиваются, повышается их урожайность.
Вносят подкормки двумя способами: опрыскивают по листу или добавляют в землю.
Единого рецепта по удобрению томатов не существует. Важные факторы: структура почвы, частота поливов, свойства того или иного сорта, погода, разная подверженность болезням и вредителям.
Есть два вида удобрений по происхождению: органические и минеральные. В них нуждается даже самая плодородная почва. Растения постепенно вытягивают из земли питательные вещества, необходимые для хорошего урожая.
«Томаты — одна из немногих культур, способных выдать пусть и минимальный, но урожай даже на бедной почве. Однако для большого количества плодов, которые станут достойным фоном для селфи садовода, необходимы подкормки. При выращивании томатов хорошо найти золотую середину, чтобы накормить и в то же время не перекормить растения, иначе они станут жировать. Если помидоры выращивают в огороде без укрытия, то подкормки проводят на одну или две больше. Это объясняется тем, что после дождей уходит питание из почвы, и томаты могут испытывать голод. В теплицах дождей не бывает, потому и подкормки проходят реже», — рассказывает эксперт Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород».
1. Органические удобрения
Компоненты питания на основе органических соединений обычно состоят из отмерших частей растений и продуктов жизнедеятельности организмов (червей, птиц, крупного рогатого скота). Еще есть жидкие микробиологические средства с живыми микроорганизмами, улучшающие почву, помогающие быстрее образовать гумус, модифицирующие неорганическое питание растений.
Удобрение готовят из куриного помета, так как в нем много фосфора и азота. Для этого нужно ведро объемом 10 л на треть наполнить куриным пометом и залить водой. Раствор настаивают 10 дней, а затем половину литра получившейся подкормки растворяют в 10 л воды. Этой жидкостью поливают междурядья помидоров.
Такие подкормки чередуют с минеральными, потому что органика не может дать растению все необходимые элементы. Подкормить помидоры можно зольным раствором: стакан золы растворяют в 10 л воды, а затем поливают грядки.
Неорганические соединения, полученные через химическую или механическую обработку. Бывают простыми (один основной элемент) или комплексными (несколько элементов). Вреден как недостаток, так и избыток минеральных удобрений в почве.
Их разделяют по главному макроэлементу в составе:
- азотные;
- фосфорные;
- калийные;
- хлорсодержащие;
- серосодержащие;
- известковые;
- комплексные;
- микроудобрения.
Обычно минеральные удобрения разбрасывают в прикустовой зоне на влажную землю, тяпкой заделывают их в почву, а потом еще раз поливают.
Для помидоров больше всего важны азот, калий и фосфор. Азот нужен в период роста и развития (до образования плодов). Он содержится в аммиачной селитре, мочевине, карбамиде. Фосфор требуется рассаде, растениям после высадки в землю. Он есть в простом и двойном суперфосфате, монофосфате калия, костной муке. Калийные удобрения поддерживают корневую систему томатов, помогают растениям на стадии образования плодов и их созревания. К ним относят, например, сульфат калия, калимагнезию, цементную пыль.
В отдельную группу стоит отнести домашние рецепты подкормок. Их делают из подручных веществ, таких как йод, спирт, уксус, зола, сорняки, компост, остатки жизнедеятельности животных.
Народные средства могут помочь, если нет денег на дорогие удобрения. Одна из самых популярных домашних подкормок — компост. Для его формирования используют сорняки, ботву от здоровых растений, траву, органические кухонные отходы, бумагу, ветки.
Для качественного компоста нужно сделать своеобразный «пирог». Его собирают в кучах, ямах или в ящике с отверстиями для доступа воздуха и без дна. Нижний слой — дренаж из сухих веток и палок, дерна. Далее должны чередоваться азотистые (зеленые) и углеродистые (коричневые) элементы.
При этом коричневых компонентов должно быть раза в три больше, чтобы компост быстрее перерабатывался. Солома, сухие листья, бумага, картон, опилки — коричневые элементы. Скошенная трава, ботва, сорняки, пищевые отходы относятся к зеленым компонентам. Через каждые несколько слоев можно поливать кучу специальными средствами для сокращения скорости созревания компоста и увлажнять водой. Периодически компост перемешивают. Когда удобрение будет готово, его можно использовать для помидоров. Например, добавить в лунку при высадке томатов в грунт.
Содержат много полезных веществ, витаминов и минералов. Грибки из их состава не только ускоряют разложение органики, но и делают грунт более плодородным, защищают растения от вредителей, ускоряют развитие корневой системы. Рассаде томатов дрожжи помогут выжить даже при слабом освещении. В качестве подкормки лучше всего применять хлебопекарную разновидность.
Их разводят в теплой воде. Проще всего смешать 200 г сырых дрожжей с литром теплой воды и настаивать в теплом месте 5 часов под крышкой. Затем разбавить полученное удобрение в 20 л воды и полить этим раствором помидоры.
Еще один рецепт: взять 10 г сухих дрожжей и 40 г сахара, всыпать их в 10 л теплой воды. Раствор поставить на 3 часа на солнце, а потом развести в воде (1 к 5).
Удобрение с золой: 10 г сухих дрожжей смешать с 10 л теплой воды и 100 г сахара. Поставить в теплое место. Через 4 часа добавить стакан золы. Разбавить концентрат 1 к 10 водой и поливать под корень.
Служит профилактикой болезней и вредителей, увеличивает урожайность, сокращает срок созревания, повышает устойчивость к перепадам температуры и влажности. Важно не переборщить с дозировкой вещества, так как избыточное количество йода может обжечь растения.
Рецепт № 1: 10 мл йода на 10 л воды. Полученным раствором опрыскивают помидоры несколько раз за сезон, чтобы предотвратить прикорневую гниль.
Рецепт № 2: 5 капель йода на 10 л теплой воды. Вносить примерно 1 л раствора под каждый куст томатов в период завязи плодов.
Рецепт № 3: в раствор из предыдущего рецепта добавляют стакан древесной золы. Помогает улучшить плодоношение.
Рецепт № 4: стакан молока (непастеризованного), 1 л теплой воды, 3 капли спиртового раствора йода. Этим раствором опрыскивают наземные части растений для повышения усвояемости полезных веществ.
Это специальные препараты, влияющие на рост и развитие томатов. Они повышают устойчивость к плохой погоде, засухе, болезням. Увеличивают усвояемость полезных веществ. К ним относятся: гумат натрия, эпин-экстра, корневин, циркон, силк. Разводить их надо в соответствии с инструкцией на упаковке.
Когда лучше подкармливать томаты
Азотные удобрения нужны с начала роста рассады до образования плодов. Фосфор требуется молодой рассаде помидоров. Калий помогает плодообразованию и созреванию. Можно вносить микроэлементы для роста и развития. Лучше всего удобрять утром в солнечный теплый день, так как в холодное время подкормки хуже усваиваются.
«Есть золотое правило применения удобрений: всегда уменьшайте пропорцию, что указана в инструкции. К примеру, вместо 50 мл растворите 25 мл. Так вы накормите растения и не навредите им. Помимо того, подкармливайте после обильного дождя или полива. Недопустимо насыщать растения витаминами по сухой почве, так можно сжечь корневую систему», — рекомендует эксперт Светлана Самойлова.
В первую неделю томаты не удобряют, так как все нужные питательные вещества для семечек уже есть в почве.
2. После пикировки в теплицу или в открытый грунт
Через две недели после пикировки помидоры подкармливают следующим составом: 10 л воды, чайная ложка аммиачной селитры, столовая ложка сульфата калия, 2 столовые ложки суперфосфата.
Вторая подкормка должна быть за 7 дней до высадки рассады на постоянное место. Она идентична первой.
Из органики можно подкормить томаты смесью из 1 кг перегноя и 2 стаканов древесной золы.
3. Во время активного роста
Эксперт Светлана Самойлова поделилась полезной информацией о подкормке помидоров во время активного роста.
Если при посадке томатов в почву было добавлено необходимое питание, то в течение их роста нужен минимальный набор подкормки, например комплексное минеральное удобрение с пометкой «лето», гумат калия, зола и кальциевая селитра. Последняя пригодится в том случае, если у томатов начнется вершинная гниль, что бывает из-за неравномерного полива. При желании можно приобрести жидкое органическое удобрение для помидоров. При верной обрезке и качественно заправленной почве можно обойтись одним гуматом калия.
В июле томаты подкармливают дважды — в начале и в конце месяца — либо гуматом калия, либо раствором комплексного минерального удобрения. Если в наличии оба средства, тогда в начале месяца разводят гумат калия в дозировке чуть меньшей, чем рекомендует инструкция, а в конце месяца поливают минеральным удобрением.
Развожу его так: стакан средства на литр горячей воды, от этого раствора беру 2 столовые ложки на 8—10 л воды. Помимо томатов, подкармливаю и остальной огород. Если не нужно такое количество, пропорции уменьшаю.
Для томатов в открытом грунте возможны три подкормки, когда чередуют гумат калия с минеральным удобрением.
Если у помидоров есть признаки жирования, готовят быстрый зольный раствор: 2 горсти золы на 8—10 л, тщательно размешивают и поливают по влажной почве.
При признаках вершинной гнили готовят раствор кальциевой селитры. В конце первой декады августа проводят подкормку комплексным минеральным удобрением.
«Все подкормки, независимо от сорта томатов, проводят до начала созревания (покраснения) плодов. В момент сбора урожая помидоры не кормят, чтобы не накапливались нитраты», — рекомендует эксперт Светлана Самойлова.
5. Подготовка почвы к следующему огородному сезону
Для томатов важен севооборот и питательные вещества в грунте. После того как ботва убрана, землю перекапывают, затем вносят удобрения под перекопку. Они могут быть как органическими (компост), так и минеральными (суперфосфат — 40 г на 1 кв. м и сульфат калия — 20 г на 1 кв. м).
Если почва кислая, можно провести раскисление доломитовой мукой или известью-пушонкой.
Общие правила подкормки томатов
Важно помнить, что единого графика по удобрению томатов не существует. Растение может по-разному развиваться, откликаться на деятельность насекомых, быть здоровым или болеть. Нужно всегда смотреть на его состояние.
Часто по внешнему виду можно определить, какого элемента не хватает помидорам. Стебли, плоды и листья всегда отражают внутреннюю проблему. Понять, какая подкормка нужна растению, можно по таблице ниже.
Как определить, какой подкормки не хватает помидорам
Представленная таблица поможет вам получить обильный урожай томатов.
|Для толстого стебля
|Подкормки: «Крепыш», «Атлет», «Здравень турбо», «Fertika Люкс»
|Для роста
|Комплексные минеральные удобрения
|Для укрепления
|Калийно-фосфорное удобрение, например зола (1 ст. л. на 1 л теплой воды, настаивать 3 ч)
|Если желтеют листья, жилки на нижней стороне краснеют
|Недостаток азота. Подкормить биоудобрением или настоем коровяка (1 л настоя на 10 л воды)
|Если листья фиолетовые
|Недостаток фосфора. Подкормить одинарным или двойным суперфосфатом, монофосфатом аммония или монофосфатом калия
|Если рассада бледно-зеленого цвета
|Недостаток азота. Обработать минеральными удобрениями с азотом в составе
|Если листья скручиваются, белеют на концах, слабые побеги
|Недостаток меди. Опрыскать листья раствором медного купороса (2 г на 10 л воды)
|Если листья желтеют, а жилки на внутренней стороне краснеют
|Недостаток азота. Подкормить мочевиной в расчете 1 ст. л. на ведро воды объемом 10 л
|Если молодые листья кучерявятся, а старые желтеют и засыхают с краев
|Недостаток калия. Подкормить сульфатом калия (1 ст. л. на 10 л воды)
|Если появляются светло-желтые пятна на листьях, а на плодах — вершинная гниль
|Недостаток кальция. Опрыскать раствором кальциевой селитры (1 ст. л. на 10 л воды) или настоем золы
Памятка для садовода: как и чем подкармливать томаты
Перед посадкой нужно выбрать, какие сорта будут расти в огороде. Это могут быть детерминантные или индетерминантные помидоры разной скорости созревания. При посадке важно учитывать температуру, полив, влажность, освещение. Нужно проводить закаливание, использовать регуляторы роста, своевременно пикировать растения.
1. Удобрения — специальные вещества, которыми опрыскивают растения или вносят в грунт для роста и питания. Они бывают органическими и неорганическими. К первым относят золу, перегной, йод, дрожжи, овощные очистки, куриный помет, навоз. К минеральным — неорганические соединения. Для помидоров обязательно нужен азот, калий и фосфор. Важно: вносят удобрения в теплые дни, потому что в холоде они не усваиваются. Добавляют их в прикустовую зону томатов.
2. Подкормки можно купить в магазине, а можно воспользоваться народными средствами. Кроме удобрений, для роста важны биостимуляторы.
3. Азот нужен рассаде до образования помидоров. Фосфор хорош для молодой рассады, а калий применяют в период созревания плодов.
4. На разных этапах роста и развития помидоров нужны разные органические и неорганические удобрения. Нужно следить и за состоянием растений: скручены ли листья, есть ли желтые пятна. Это может сигнализировать о нехватке конкретного органического или минерального вещества.
Все вышесказанное поможет вырастить хороший урожай томатов на улице или в теплице.
Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород»