12:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. О надвигающейся на туристический регион опасности сообщили в главном управлении МЧС республики.

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Источник: РИА "Новости"

Спасатели предупредили, что с 4 по 7 июля в южных, центральных, западных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Она также ожидается в горах.

В МЧС напомнили, что особый противопожарный режим действует в Крыму с 17 апреля. Ведомство призвало жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности: не разводить костры в лесах, не жечь траву и мусор.

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