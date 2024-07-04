На Кубани 6−8 июля ожидается жара выше 40 градусов

«Во второй половине дня и вечером с 6 по 8 июля в крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 41 градуса. На Черноморском побережье ожидается сильная жара — плюс 37 градусов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве предупредили, что на фоне 40-градусной жары в регионе ожидаются град, грозы и штормовой ветер. «Во второй половине дня и до конца суток 5 июля, в течение суток 6 и 7 июля местами в Краснодарском края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−22 м/с, объявлено штормовое предупреждение», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики сообщали о сильной жаре до конца рабочей недели в регионе. В региональном главке МЧС рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности в период жаркой погоды, стараться находиться в тени, пить больше воды, сократить время пребывания на открытом воздухе.