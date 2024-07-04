Как правильно поливать в жару грядки на огороде?
Топ-9 ошибок при поливе, которые совершают дачники в жаркий день: эксперт объяснил, почему вода может пойти во вред, а не на пользу.
Топ-9 ошибок при поливе, которые совершают дачники в жаркий день: эксперт объяснил, почему вода может пойти во вред, а не на пользу.
Полив в жару особняком держится в перечне дачных работ. При любой погодной крайности саду и огороду приходится нелегко, а далеко не все дачники знают, как именно надо помогать им в эти тяжкие времена. Касается это и полива в жаркие солнечные дни. С одной стороны — вроде бы все просто: давай пить растениям побольше и нет проблем. Увы, все не так просто. Большинство дачников совершает немало ошибок с поливом в этот период, а последствия их могут вскоре сказаться на урожае. Так чего не надо делать при поливе в жару? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Перечислю самые критичные ошибки, которые, порой, допускают даже опытные садоводы и огородники. И очень постарайтесь их избегать, благо сделать это очень и очень нетрудно.
Ошибка первая. Поливать в самое пекло. Довольно распространенная картина: идешь по дачному поселку в полдень или в обед и везде одно и тоже — люди стоят среди грядок и вовсю поливают их из шлангов или носятся с лейками. Никогда так не делайте. Когда воцаряется большой температурный плюс, поливайте огород (и сад) только в ранние утренние или поздние вечерние часы. В полдень — ни за что, этим вы не поможете, а только навредите своим посадкам. Одних ожогов листвы хватит вполне.
Ошибка вторая. Дождевание, то есть полив всего растения по листве. Нельзя! В такую погоду лейте воду строго под корень, не надо окроплять листья. Помните: капли — это линзы, которые помогут солнечным лучам их прожечь насквозь. Даже при утреннем и вечернем поливе старайтесь не попадать на листья, в жару это очень опасно.
Ошибка третья. Использование холодной (и даже едва ли не ледяной) воды. Не надо сейчас делать так, чтобы «холодненькая пошла». Этим вы растениям не поможете, они не мы, которым в зной хочется выпить стакан воды со льдом. Жара жарой, а вода для полива должна хоть немного отстояться и быть не менее +20… +22 градусов.
Ошибка четвертая. Почему-то зной сподвигнет многих дачников поливать огород максимально мощной струей. Не знаю почему дела обстоят именно так, но факт остается фактом. Эффект же получается совершенно потрясающий: сильная струя размывает почву, оголяет корни — а тут больше плюс тридцати. И что? Правильно — такой полив оборачивается иссыханием. Оно вам нужно?
Ошибка пятая. Полив по засохшей почвенной корке. Так бывает, когда дачник, в силу разных обстоятельств, приезжает на участок изредка и тут же старается «наверстать упущенное». Что получается? С прошлого полива земля просохла и сверху образовался твердый слой, препятствующий правильному дыханию растений. Новый полив по такой корке практически пропадает втуне. Надо, чтобы почва увлажнялась на глубину минимум 10 сантиметров, а наличие корки снижает этот показатель в три-четыре раза, и толку от такого полива никакого.
Ошибка шестая. Перелив или, наоборот, недолив. Ориентируемся — ровно как в предыдущей ошибке — на глубину пролива почвы, он должен быть не менее 0, а лучше — 15 сантиметров. Но и переливать, соответственно, не стоит.
Ошибка седьмая. Большие перерывы между поливами. В жару старайтесь таковые не делать, иначе у почти всех огородных культур вы вызовете самый настоящий контрастный шок — то пусто, то густо. Обычная реакция на такую нерегулярность — растрескивание и, соответственно, плохая лёжкость плодов.
Ошибка восьмая. Пренебрежение мульчей. Когда жара затягивается, нехитрый прием — мульчирование — очень помогает сохранению должного количества влаги в почве и правильному питанию растений.
Ошибка девятая. Отсутствие полива после внесения удобрений. Жара не всегда меняет график подкормок, и если вы, в соответствии с ним, внесли минеральные или органические удобрения, то полив после такого внесения строго обязателен, а многие об этом забывают.