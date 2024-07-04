Что лучше для ухода за бассейном: специальная химия или перекись водорода?
Летом в самую жару особенно важно позаботиться о месте отдыха.
Летом в самую жару особенно важно позаботиться о месте отдыха.
В жаркую погоду приятно отдохнуть в загородном доме у бассейна. Но он требует тщательного ухода: вода может стать мутной, позеленеть, на стенках появится налет. Какие средства лучше использовать для обработки бассейна: специальную химию или перекись водорода — в материале aif.ru.
В стоячей воде бассейна, да еще и на солнце, легко появляются и активно размножаются микроорганизмы, водоросли и грибки. Вода начинает портиться: мутнеет, зеленеет, «цветет», начинает плохо пахнуть, на стенках и дне бассейна появляется скользкий налет. Поэтому уход за бассейном на даче в теплый сезон — это прежде всего сохранение чистоты воды. Для избавления от микроорганизмов нужны специальные средства.
Нормы обеззараживания воды в плавательных бассейнах прописаны в санитарных правилах СП 2.1.3678−20: «Для бассейнов всех видов назначения в качестве основных методов обеззараживания воды должны быть использованы хлорирование, бромирование, а также комбинированные методы: хлорирование с использованием озонирования или ультрафиолетового излучения, или бромирование с использованием озонирования или ультрафиолетового излучения».
Как видим, в списке разрешенных средств перекись водорода не значится. Но тем не менее, в народе его используют, так как требования к бассейнам общественного типа жестче, чем к частным и должны базироваться на надежных и безопасных методах.
А Роспотребнадзор предупреждает об осторожности при использовании кислородсодержащих реагентов: «Активный кислород является сильным окислителем, что способствует разрушению патогенных микроорганизмов. При этом, вода не меняет химического состава, запаха и вкуса. Однако, передозировка опасна образованием перекиси водорода, которая способна вызывать негативные последствия для здоровья».
О запрете использования перекиси водорода для обеззараживания бассейнов говорят сами производители товара. «Вообще-то перекись для бассейнов запрещена. Просто есть такое “русское изобретение” — лить в бассейны перекись. Конечно, в условиях короткого лета ее можно использовать в таких целях. Если жара стоит долго, лучше этого не делать. Есть двуокись хлора — вот это очень хороший продукт, подходящий для очистки бассейнов», — рассказал «Московской газете» директор предприятия по производству перекиси водорода Игорь Жданов.